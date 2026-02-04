【HUAWEI WATCH FIT 4 Pro（ブラック）】 参考価格：37,180円 セール価格：26,109円 【HUAWEI WATCH FIT 4（ブラック）】 参考価格：23,980円 セール価格：16,800円 【HUAWEI WATCH GT 6（41mm/ブラック）【体組成計セット】】 参考価格：34,760円 セール価格：30,800円

Amazonにて、HUAWEIのスマートウォッチが特別価格で販売されている。

今回、Android/iOSに対応するスマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 4 Pro」、「HUAWEI WATCH FIT 4」、「HUAWEI WATCH GT 6（41mm/ブラック）」体組成計セットがお買い得価格でラインナップ。セール価格は「FIT 4 Pro」（ブラック）が参考価格から30%オフの26,109円、「FIT 4」（ブラック）が参考価格から30%オフの16,800円、「GT6」体組成計セットが参考価格から11%オフの30,800円。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

厚さ約9.3mm、重さわずか約30.4gのスリムなボディに、超強力なチタン合金ベゼルと航空機グレードのアルミニウム合金を採用。1.82インチのディスプレイはサファイアガラスで頑丈にカバーされ、3,000nitsの明るさでアウトドアでも鮮明に見える。

わずか約27g、厚さ約9.5mmのスマートウォッチ。1.82インチの大画面を備えたスリムなデザインとなっている。

本商品には、「HUAWEI WATCH GT 6」（41mm/ブラック）に体組成計「HUAWEI Scale 3 Bluetooth Edition」が付属。連携させることで12種類（体重/BMI/体脂肪率/除脂肪体重/骨格筋量/体内水分率/タンパク質/骨塩量/内臓脂肪/基礎代謝量/身体年齢/体格）の身体指標を計測可能で、「HUAWEI Health」アプリとBluetooth接続し、週、月、年単位で体重、体脂肪率、骨格筋量の変動推移をグラフで確認できる。