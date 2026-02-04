RIIZE（ライズ）のメンバーが下北沢や秋葉原など日本の各地で過ごす動画がInstagramで公開され、話題を集めている。

【写真・動画】RIIZE新曲「All of You」も聞ける！メンバーが秋葉原や下北沢に降臨した動画 ①～④

■RIIZEが秋葉原や下北沢に降臨

RIIZEは日本2ndシングル「All of You」を2月18日にリリース。そのタイトル曲を2月9日に先行リリースする。動画では告白ソングである新曲の一部を聴くことができる。

動画は日本で過ごすメンバーの姿をメインに構成されており、ライブ中にトロッコに乗り笑顔でファンに手を振る姿や、日本の路上を楽しそうに自撮りしながら歩く姿、秋葉原を歩くSHOTARO（ショウタロウ）の姿などが次々に映し出されていく。

なお1月29日には、下北沢の駐輪場の前でメンバー6人が横並びになり、ステップを踏んでいく動画、さらに1月30日には、ショウタロウが秋葉原を楽しむショート動画が公開。ショウタロウがカプセル自販機やフィギュアショップなどを訪れショッピングを楽しむ様子や、秋葉原駅前に変装なしで立つプライベートショットも公開されている。

SNSでは「絶対下北で一番カッコいい男たち」「また下北行ったんだ！」「RIIZEが日本にいるだけで元気出てくる」「日本で過ごした様子可愛すぎ」「こんなに近くにイケメンが来てたなんて！」「なんでこんなにカッコイイの」「秋葉原でバチイケなショウタロウさん…」など反響を集めている。

■写真：秋葉原でフィギュアショップを訪れたRIIZEショウタロウ