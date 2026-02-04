【’97製 GIBSON SG ’61Reissue】（福岡県那珂川市 クラプトン推し 70歳）

コロナ禍の頃からいつか投稿したいと思っていましたが70歳の今になっての投稿です( ꈍᴗꈍ)

55歳頃になってつくった5人組バンドで年に1回のライブ活動をやっていました。そのなかで3人ユニットでクリームを演りたいと思い、持っていたSGをフールSGにリペイントしようと、3ヶ月をかけオールラッカーで描き上げました。

我ながら上々の出来で、それまでは余り気に入っていなかったSGがお気に入りの愛器に。年1回のライブで3回程使いましたが、コロナでバンドも解散、今ではリビングのインテリアとなってしまいました。

写真のSGの裏側のペイントの一部が剥げていますが、ベルトのバックルがあたって剥げたもので、これも歴史の一部とそのまましています。

◆ ◆ ◆

おー、サイケSG。凄い完成度。最終フレット辺りの指板にまで着目している点がイカツイ。70歳という大先輩からの投稿をいただきました。というか、なんておしゃれなご自宅なの。清潔感あふれる空間に無駄のないラインナップ、まさに王道を真正面から行く極限まで削ぎ落とされたセレクションに、酸いも甘いも噛み分けた人生の縮図を見た気がします。マーティンもOOO-28ECではなく王道のD-28が鎮座しているところに、ブレることのない漢の生き様を感じますなあ。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ