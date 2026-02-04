レイカーズがネッツに快勝で敵地8連戦終了…リーブスが戦列復帰、八村塁は5得点3リバウンド

2月4日（現地時間3日）、八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズが敵地のバークレイズ・センターでブルックリン・ネッツと対戦した。

レイカーズはルカ・ドンチッチ、マーカス・スマート、ジェイク・ラレイビア、レブロン・ジェームズ、ディアンドレ・エイトンが先発出場。12月26日（同25日）を最後に負傷のため戦列を離れていたオースティン・リーブスが復帰を果たした。

第1クォーターからオフェンスが爆発。ドンチッチを中心に、ジャクソン・ヘイズ、ジャレッド・バンダービルト、八村、リーブスといったベンチ陣も得点を重ね、22点のリードを奪った。

第2クォーターは開始5分37秒からエイトン、ドンチッチ、ラレイビア、スマート、リーブスの得点で38点差。その後は得点がフリースローの1本のみにとどまったが、69－40でハーフタイムを迎えた。

前半を終え、ドンチッチが15得点、レブロンが12得点、ヘイズとリーブスがともに9得点、エイトンとラレイビアがともに7得点。八村は3ポイントシュートの3得点に2リバウンド1スティールを挙げた。

後半は第3クォーター開始3分2秒からリーブス、レブロン、ドンチッチの連続得点で試合最大39点リード。その後は点の取り合いになりながらもリードを保ち、第4クォーター残り4分36秒にダルトン・コネクトやブロニー・ジェームズなど控えメンバーをコートに送り出した。

最終スコア125－109で勝利を収め、敵地8連戦を5勝3敗で終了。レブロンが25得点7アシスト3スティール、ドンチッチが24得点6リバウンド5アシスト、ラレイビアが18得点5リバウンド、リーブスが15得点をマークし、八村はフィールドゴール3本中2本成功で5得点に3リバウンド1スティールというスタッツだった。

なお、6日（同5日）から始まるホーム8連戦の初戦はフィラデルフィア・セブンティシクサーズと激突する。

■試合結果



ブルックリン・ネッツ 109－125 ロサンゼルス・レイカーズ



BKN｜23｜17｜34｜35｜＝109



LAL｜45｜24｜31｜25｜＝125



【動画】レブロン・ジェームズが豪快ダンク