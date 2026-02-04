（2024）や「クイーンズ・ギャンビット」のアニャ・テイラー＝ジョイが主演のほか製作総指揮も務める新ドラマシリーズ「Lucky（原題）」が2026年7月15日よりApple TVにて世界同時配信となることが発表された。ティザー映像とファーストルックが初公開されている。

数百万ドル規模の強奪計画が失敗し、FBIだけでなく犯罪組織のボスからも追われることになった詐欺師ラッキー（アニャ・テイラー＝ジョイ）の逃亡劇を描く、アクションありのサスペンススリラードラマ。原作は、マリッサ・ステイプリー著の同名小説『Lucky』。ニューヨーク・タイムズ紙ベストセラー小説であり、「リース・ウィザースプーン・ブッククラブ」に選出された人気作品だ。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

「起きろ」という男の叫び声に目を覚ますラッキーの姿から始まるティザー映像。詐欺師として人々を魅了し欺くラッキーの華やかな姿と、打って変わって激しいカーアクションを繰り広げる姿が切り取られている。ポップな色彩を纏いながらも、死と隣り合わせの刺激的なシーンが連続する。

画像提供 Apple TV 画像提供 Apple TV 画像提供 Apple TV 画像提供 Apple TV 画像提供 Apple TV

主演を務めるのは、SAG賞およびゴールデングローブ賞受賞俳優アニャ・テイラー＝ジョイ。脇を固めるのは、大ヒット海外ドラマ「プリズン・ブレイク」で主人公を追い詰める知性派のFBI捜査官を演じ、その強烈なキャラクターで一躍大ブレイクしたウィリアム・フィクナー。ほか、アネット・ベニング（『アメリカン・ビューティー』）、ティモシー・オリファント（「サンタクラリータ・ダイエット」）、アンジャニュー・エリス・テイラー（『ドリームプラン』）、ドリュー・スターキー（「アウターバンクス」『悪魔はいつもそこに』）、クリフトン・コリンズ・Jr（『カポーティ』）ら実力派俳優たちが集った。

製作はApple Studiosと、本作の製作総指揮としても名を連ねるリース・ウィザースプーンが率いるHello Sunshine（「ザ・モーニングショー」）。ジョナサン・トロッパー（「フレンズ＆ネイバーズ」）がクリエイターを務める。トロッパーは、キャシー・パッパスとともに共同ショーランナーも担当。主演アニャ・テイラー＝ジョイは、自身の制作会社LadyKillerを通じて製作総指揮にも名を連ねる。パイロット版を監督したジョナサン・ヴァン・トゥレケンも製作総指揮を務めている。

ラッキーの華麗なる逃亡劇を描くApple TV新シリーズドラマ「Lucky（原題）」は、2026年7月15月（水）よりApple TVにて全世界同時配信開始。