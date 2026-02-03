『探偵！ナイトスクープ』 ヤングケアラー疑惑で大炎上の両親が告白「妻も家事してますし、僕は主夫でもない…」長男は「お父さんやお母さんを傷つけないでほしい」過剰演出の弊害

ABCテレビの長寿バラエティ番組『探偵！ナイトスクープ』の1月23日放送回がネット上で大炎上を起こした。出演した家族が育児放棄やヤングケアラーの状況にあることを彷彿とさせる“演出”がなされ、家族の元に誹謗中傷や殺害予告まで来る事態に至った。同局の今村俊昭社長は1月30日の記者会見で「ヤングケアラーという社会課題に対して意識を持ちそこねていた。深く反省している」と謝罪、番組はやらせや捏造ではないと説明した。いったいなぜこんな事態に発展したのか、渦中の家族を緊急取材した。

【画像】「刑務所がお似合い」「ゲロ女」「最低な親」殺害予告も…全国から阿部さん夫婦に届いた1万件の誹謗中傷のメッセージ

「もう全てが信じられなくなってしまって…皆様でご判断ください」

番組は視聴者参加型のバラエティで、スタジオを「探偵局」とし、視聴者から寄せられた依頼について探偵局員に扮したタレントが現地調査する内容だ。

38年間放送されている長寿番組のため、老若男女から親しまれており、番組HPの応募フォームへの依頼は全国各地から届くという。

問題となった放送回の依頼者は広島県内に住む６人兄妹の長男だ。その依頼を担当した探偵局員は「霜降り明星」のせいやである。

番組のなかで長男は「0歳児から10歳の妹まで５人の兄弟の面倒を見ながら家事をしているため、探偵局員に長男役を代わってほしい」と依頼した。

放送前からSNS上では「ネグレクトではないか」「ヤングケアラーだ」と注目され、放送直後から連日大炎上した。依頼者の両親の職場の住所や自宅がさらされ、元迷惑系YouTuberへずまりゅう奈良市議が職場前へ突撃する様子をXに投稿するなど、家族の日常生活が脅かされている。

実際のところ家族はどんな暮らしぶりなのか。日本中から“ネグレクト夫婦”と罵られ、誹謗中傷の的となってしまった阿部恭宏さん（38）と妻の美佳さん（38）に取材した。

記者が待ち合わせ場所である夫婦の会社を訪ねると、夫は声を震わせこう話した。

「誹謗中傷や嫌がらせが続き、仕事も全てキャンセルしています。もう全てが信じられなくなってしまって、正直あなた方が本当に記者であるかも、いらっしゃるまで疑っていました……。

私たちの長男は決してヤングケアラーではないと思うのですが、連日そんな罵声を受けていると、自信もなくなってきました。私も、妻も家族全員が何もやましいことをしないで生活してますし、顔出しで、ウソ偽りなく話をしますので、皆さまでご判断ください」

インタビュー取材は６時間にも及んだ。途中、依頼者である長男や次男（10）、長女（８）らも参加、子どもたちは「お父さんや、お母さんを傷つけないでほしい」「探偵ナイトスクープがなくならないでほしい」と声をそろえた。

当初の依頼内容は…

まずは番組出演までの経緯を聞いてみた。

「もともと僕が番組のファンで司会者が上岡龍太郎さんだった2000年頃から観ていて、長男も小学校高学年くらいから一緒に観るようになりました。僕が観ていると長男も隣に座って一緒に観るという感じで、長男、それに下の子どもたちも番組のファンになっていきました。

去年夏頃に長男が『テレビに出たい』『番組に依頼を出してみたい』と言い出したので、ふたりで依頼文を考えて昨年9月ごろ応募フォームに提出したんです。

ちょうどその時期、長男の家庭科の授業で『家のお手伝い何をしてるの？』みたいな発表があって、長男は本当に沢山お手伝いをしてくれていたから、ウチは大家族だし番組側も興味もってくれるのかなって…」（恭宏さん）

原文そのままではないが、当初の依頼内容は以下のような内容だった。

〈僕の家は６人兄弟で、両親は共働きで家族８人で協力して生活しています。親だけで家事をやるのは大変過ぎるので、子供らが自主的に手伝っています。長男である僕も家事の手伝いや兄弟の面倒を見ることが多い。世の中の小６の子供よりも明らかに家の手伝いが多い気がするから、探偵さんに小６の子供がどのくらい手伝いをしているのか調べてほしい〉

すると数日後に番組の放送作家から恭宏さんの元に連絡が来たという。

「作家さんから、企画に出したいけど元の依頼文だと採用は難しそうだと言われました。そこで長男と直接話したいと言われ、作家さんが長男に『他に君が家で困ってること、探偵さんに解決してほしいようなことはある？』などと聞き取って依頼文を作りました。

そして10月頃だったか、作家さんが我が家にロケハンに来てくださったんです。その日はちょうど妻が作ったハンバーガーを家族みんなで食べていたので『その図が面白いので撮影する時はこれを再現する感じでいきましょう』と言ってもらいました」（恭宏さん）

放送作家が阿部家を訪れ、恭宏さんと長男はそれぞれヒアリングを受け、その後も数回にわたり電話で打ち合わせを繰り返したという。

そうしてABCテレビが放送後に番組HPで出した声明文にある、放送用に構成・改稿された「正直、長男をやるのに疲れた。（略）ぼくの代わりに長男やってくれませんか」という依頼文が出来上がったようだ。

依頼文が変わったことについて、「作家さんが面白いモノを一緒につくろうと考えてくださり、我々もテレビに出たかった気持ちもあり抵抗はありませんでした」と恭宏さんは話す。長男も「とにかく出たかったけえ、放送作家の人から『決まりました！』と連絡が来たときは嬉しかった」と振り返る。

「大好きな番組をより面白くするために自分なりに考えた」

採用が決まって2日後という、タイトな撮影スケジュールが組まれ、昨年の11月25日（火）にロケは行われた。

「探偵は本当にロケが始まるまで知らせてもらえませんでした。正直1番予想してなかった探偵として来たのがせいやさんだったので、ビックリしすぎて僕自身がヘラヘラしっぱなしでした。僕も妻も仕事があり、子どもたちは学校を休ませました。

『ある週末の日曜日』という設定で撮影は始まりました。ロケの時間は半日ほどです。番組で僕は主夫というテロップが出ましたが、実際は妻のサロンでヘッドスパの施術も行なっていますし、妻がカメラマンとして家族写真を撮影しに行く時はアシスタントとして同行しています。

ただ収益の割合は妻の方が多いのと、僕の家事担当の割合が多いだけなんです。それをそのまま番組で説明すると時間（尺）もとられてしまう、だから主夫となったのでしょう。僕は子どもたち（の世話）や家の仕事をするのが大好きですし、今の時代を考えてもそこ（主夫という表記）に違和感はなかった」（恭宏さん）

だが「主夫」と表記されたことで放送後、SNSなどでは「クソニート」「子どもを放置して外出する夫」と書かれ、子だくさんであることからか「性欲おばけ」などと様々な誹謗中傷が届いた。恭宏さんのSNSにはそういった内容も含めて1万件ほどのＤＭが届いている。

「妻がまったく家事をしてないように見えていたとしたらそれも誤解で、食事はいつも妻が作ってくれています。

今回の番組では『仕事に出て子どもたちだけで過ごす架空の日曜日』というテイだったので、長男の代わりに、せいやさんがハムエッグを焼いて食パンで挟んで食べるシーンを撮影していただきましたが、ふだん長男が下の子ども達のご飯を作ることはありません。せいぜい妻が食事を作ってる時に何か手伝わせる程度です」（恭宏さん）

また、長男が抱っこ紐をつけて0歳の妹を抱っこするシーンも「両親は子供を抱っこする気がないのか」などと炎上の火種になった。これに対しては長男はこう言った。

「家事に追われる長男というテイで出とるけえ、紐つけた方がええじゃろと思った」

そう思った理由は「大好きな番組をより面白くするために自分なりに考えた」と言うのだ。また恭宏さんもその答えに付け足すようにこう話す。

「長男と僕はそれまで作家さんと電話やロケハンの時にいろんな話を重ねてきましたから、番組を面白くするための意図を汲もうという思いがあった。一緒に作り上げるみたいな。だから長男もそう思ったのだと思います」

「米炊いて、７合、と言って下さい」

また、もともと阿部家の子ども達の中にはこんな思いもあることを恭宏さんも認識していた。

「長男だけでなく、うちの子供たちは『我こそが手伝う』というアピールをしてくれるところがある。（家だけでなく）学校の先生や周囲の大人たちがいる時にも自然とそう動くんです。それは親からしてみたら、それぞれの役割を果たそうという自立心の表れだと微笑ましく見ていました」

VTRの終盤、せいやが家を離れる瞬間に、大炎上のきっかけともなった母親の美佳さんの長男に向けた「米炊いて、7合」という言葉が飛び出す。これも番組の演出によるもので、実際はこんな経緯だった。妻の美佳さんが話す。

「実際は長男に子どもを任せて私たち夫婦が家を不在にすることはないのですが、せいやさんが調査を終えて帰る前に音声さんにピンマイクをつけてもらいました。そして『せいやさんがドアを閉めた少し後に“米炊いて、７合と言って下さい”と言われました。

それがABCさんの声明にあるように『依頼者である長男が非日常から日常に戻る合図の演出だから』と説明を受け、私も何も考えず言った言葉でした。ただ、実際に長男にお米を炊いてもらうこともありますから、再現、演出だと認識しています」

『探偵！ナイトスクープ』はノンフィクションではなくあくまでバラエティで、番組の冒頭には「娯楽番組」と説明もされている。それなのに今回、大炎上が起きた。今村社長が述べたように「ヤングケアラーという社会課題」に対して、笑えない演出をしたことが原因であるとされているが、本当にそうなのか。

実は原因は他にもある。#2では夫婦の家族観や、それが招いた妻のSNSの炎上の裏側を紐解く。

※「集英社オンライン」では今回の記事に関連し、テレビの過剰演出やネットの炎上被害に関する情報、ご意見を募集しています。



メールアドレス：

shueisha.online.news@gmail.com



X（旧Twitter）

@shuon_news

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班