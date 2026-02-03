ヒロセ電機 <6806> [東証Ｐ] が2月3日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比10.0％減の248億円に減った。

しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の300億円→305億円(前期は330億円)に1.7％上方修正し、減益率が9.2％減→7.7％減に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終利益も従来予想の144億円→149億円(前年同期は155億円)に3.5％増額し、減益率が6.6％減→3.4％減に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終利益は前年同期比7.6％減の92.8億円に減り、売上営業利益率は前年同期の24.0％→22.1％に低下した。



株探ニュース

