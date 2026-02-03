

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<9878> セキド 東Ｓ -4.91 2/ 2 3Q 赤拡

<4659> エイジス 東Ｓ -4.90 2/ 2 3Q 3.44

<7162> アストマクス 東Ｓ -4.72 2/ 2 3Q 赤転

<3914> ＪＩＧＳＡＷ 東Ｇ -3.26 2/ 2 本決算 －

<7883> サンメッセ 東Ｓ -1.90 2/ 2 3Q -20.85



<9845> パーカー 東Ｓ -1.56 2/ 2 3Q 52.49

<6643> 戸上電 東Ｓ -0.86 2/ 2 3Q -0.96

<5367> ニッカトー 東Ｓ -0.74 2/ 2 3Q 27.06

<2907> あじかん 東Ｓ -0.30 2/ 2 3Q -59.92

<7480> スズデン 東Ｓ -0.06 2/ 2 3Q -19.63



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「3Q」は第3四半期累計決算。



