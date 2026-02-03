―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月30日から2日の決算発表を経て3日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9878> セキド 　　　　東Ｓ　　 -4.91 　　2/ 2　　　3Q　　　　赤拡
<4659> エイジス 　　　東Ｓ　　 -4.90 　　2/ 2　　　3Q　　　　3.44
<7162> アストマクス 　東Ｓ　　 -4.72 　　2/ 2　　　3Q　　　　赤転
<3914> ＪＩＧＳＡＷ 　東Ｇ　　 -3.26 　　2/ 2　本決算　　　　　－
<7883> サンメッセ 　　東Ｓ　　 -1.90 　　2/ 2　　　3Q　　　-20.85

<9845> パーカー 　　　東Ｓ　　 -1.56 　　2/ 2　　　3Q　　　 52.49
<6643> 戸上電 　　　　東Ｓ　　 -0.86 　　2/ 2　　　3Q　　　 -0.96
<5367> ニッカトー 　　東Ｓ　　 -0.74 　　2/ 2　　　3Q　　　 27.06
<2907> あじかん 　　　東Ｓ　　 -0.30 　　2/ 2　　　3Q　　　-59.92
<7480> スズデン 　　　東Ｓ　　 -0.06 　　2/ 2　　　3Q　　　-19.63

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース