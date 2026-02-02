

シカゴ・ブルズで初のNBA公式戦に出場した河村勇輝 photo by Getty Images





後編：河村勇輝、NBA２年目の挑戦

河村勇輝は現地時間１月31日、マイアミでのヒート戦にシカゴ・ブルズの控え選手として出場し、2025-26シーズンのNBAデビューを果たした。この日、約11分をプレーし、６得点、2アシスト、2スティールで勝利に貢献。その実力をあらためて披露し、期待を膨らませたブルズファンは少なくなかっただろう。

ただ今後、NBAでどれだけ活躍できるかを考えたとき、2ウェイ契約を結ぶブルズのチーム状況もポイントのひとつになる。今季のブルズには数多くのガード選手が属しており、ポイントガード（PG）も飽和状態。主力にケガ人が出たことで31日の出場が可能になったが、これから先は未知数ではある。２月５日のトレード期限までに数人が放出される可能性も囁かれ、そちらからも目が離せない。

シーズン後半、ブルズのロースター構成はどうなっていくのか。河村がNBAでまとまったプレー機会を得るチャンスはどれだけあるのか。

それらの問いの答えを得るため、アメリカ東海岸を拠点にし、『HoopsHype』のシニアNBAインサイダーとして活躍するベテラン記者、マイク・スコット氏に意見を求めた。スコット氏はブルズと河村の２度目の２ウェイ契約の際、第一報を出した米メディアでもある。ブルズのチーム状況も熟知しており、その言葉には説得力がある（個人スタッツは現地２月１日現在）。

【河村の今後とブルズの現状】

――河村のNBAでの今後をどう見ていますか？

マイク・スコット（以下、MS）: 私がこれまで話を聞いた人たちは、例外なくユウキの人間性を評価している。ロッカールームでの存在感はすばらしいし、ハードにプレーし、求められることをすべてやる選手だ。ベストケース・シナリオを挙げるとすれば、将来的にNBAのどこかのチームに第３のPGとして定着することだろう。サイズが小さい選手なのは明らかだが、バックアップ（2番手PG）としての出場時間を得られるなら、それはなおいい。

――将来的に本契約を勝ち取るためのカギは？

MS : ユウキは本当に優れたパサーだ。ただ、このサイズでNBAに定着するためには、高確率の3Pシューターである必要がある。安定したNBA選手になるには、それに加えて適切なチャンスが必要だ。昨季、グリズリーズで出場機会を得たときに、能力の片鱗は見せていた。その力を存分に発揮するためには、PGが少なく、実際にプレーするチャンスを与えてくれるチームにいく必要がある。

――河村にはNBAに定着するだけの力があると思いますか？

MS : リーグにいるほかの多くの選手と同じで、ユウキにも才能は十分にある。NBA定着の可能性はある。ただ、PGというポジションは人材が飽和していて、単純に枠の面で難しさが存在する。まだ２ウェイ契約の資格を持っていることによってチャンスをつかむ助けになるが、その資格もいずれはなくなる。だから2ウェイ契約が可能なうちに、自分の立場を固めなければならないと思う。

――河村が所属するブルズは優勝候補ではなく、かといって再建体制でもない、中途半端な立ち位置にいるように見えます。今はどういうチーム状況なのでしょう？

MS : ここ３シーズン、ブルズは毎年プレーイン・トーナメントに出場してきた（＝カンファレンス７〜10位のチーム）。今の彼らはより若く、身体能力に恵まれたチームになろうとしている。私が思うに、彼らが本当に軸にしていきたいのはジョシュ・ギディー、マタス・ブゼリスのふたりだ。ほかの選手たちは放出、移籍の可能性がある。契約最終年の選手を６〜７人抱えていて、その全員が戻ってくるとは思えない。それがトレード期限になるか、シーズン終了後になるかはわからないが、遅くとも夏までには、ブルズには変化が起きるはずだ。

【２月５日のトレード期限に動きはあるのか？】

――２月５日のトレード期限に向けて、何をしようとしているのでしょう？

MS : 契約が今季限りの選手を移籍市場に出したとして、どんな見返りが得られるのかを探っているところだ。ニコラ・ブチェヴィッチ、ザック・コリンズ、ケビン・ハーター、コビー・ホワイト、アヨ・ドスンム、ジェボン・カーター、デイレン・テリー、ジュリアン・フィリップスといった契約最終年の選手たちのなかで、特に関心を集めているのはドスンムだ。年俸750万ドル（約11億2500万円）と安価ながら、ドスンムは今季平均15.0得点とキャリア最高のシーズンを過ごしている。26歳と年齢的にも今がピークのPGに、多くのチームが目を向けている。また、ホワイトはここ3年、ほぼ同じレベルのパフォーマンスを続けていて、とてもよい選手だ。

ドスンム、ホワイトはFAでかなり大きな昇給を受ける立場にある。ブルズにそれが払えるかどうか。キャップスペースは十分にあるから不可能ではないが、ロスター全体を見れば、ほかにも考えなければならない点が多い。だからどこかの段階で彼らを放出するのは理に叶う。

――ホワイトのほうが選手としては格上ですが、ドスンムのほうがトレードマーケットで人気になっている理由とは？

MS : 今季も平均18.5得点をマークしているホワイトを放出するのであれば、ブルズは多くの見返りを望むからだ。一方、ホワイトを獲得するチームは多くの犠牲を払うことになるため、再契約して高額を支払う前提で考えなければならない。その難しさがあるから、より安価のドスンムが最も人気になっているというわけだ。

――ほかに放出される可能性が高い選手を挙げるなら？

MS : ブーチェビッチは常にトレードの可能性が取り沙汰されてきた選手だが、ブルズが求める対価を得られたことは一度もない。だから今季も動きがあるかどうかはわからない。もうひとつ言えるのは、ブルズは複数チームが含まれるトレード、三角トレードのような形に関わる可能性もあるということ。契約最終年の選手をうまく駒に使ってドラフト指名権をいくつか手に入れる、というような展開はあり得ると思う。

――ギディー、ホワイト、ドスンム、トレ・ジョーンズ、ジェボン・カーターなど、ブルズはとにかくガードの多いチーム。河村がシーズン後半に意味のある出場時間を得るとすれば、複数のガードを放出し、層が薄くなったときだと思いますか？

MS : そうなれば可能性は膨らむが、ブルズがホワイト、ドスンムのうちのひとりでも放出すれば、それだけで20分以上の出場時間が空くことになる。長いシーズンのなかで、何が起きるかはわからない。だからチーム解体までいかずとも、トレードが起きればユウキにとって出場のチャンスは増えるのは間違いない。