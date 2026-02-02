當真あみと嵐莉菜がそれぞれInstagramを更新し、上白石萌音とのオフショットを披露した。

【写真】韓国までやって来た當真あみと嵐莉菜の頭を愛おしく撫でる上白石萌音

■韓国・ソウルで再会したドラマ『ちはやふるーめぐりー』師弟トリオ

現在、上白石は、舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』を韓国・ソウルで上演中。この舞台を鑑賞しに、當真と嵐が駆けつけたようだ。

當真は「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、莉菜ちゃんと見に行ってきました！」と報告。當真と嵐が上白石に抱きつき、上白石がふたりの頭を愛おしく撫でている3ショット（1枚目）を公開した。この3人は、2025年7月期に放送されたドラマ『ちはやふるーめぐりー』にて、競技かるた部の部員と元顧問という役柄で共演を果たしている。教え子であった當真と嵐が先生である上白石に会いに行くという師弟トリオが再会したエモいショットが実現した。

続けて「小さい頃何度もテレビで見た作品を目の前で見る事ができて、自分も一緒に千と千尋の神隠しの世界に迷い込んだような気持ちになりました。萌音さんの演じる千尋がアニメからそのまま飛び出してきたみたいで、『あ！あそこのシーンだ！』と、アニメが脳内に同時に浮かんできて、最初から最後まで見入っていました」など、観劇した感想もたっぷりと記した。

さらに「萌音さんと一緒に韓国料理も食べました。私も莉菜ちゃんも舞台を見終わった余韻から抜け出せず、萌音さんに会っただけでもまた涙が出そうになりました。素敵な機会をいただけて幸せでした」と、韓国料理店の中と店先での3ショット（5・6枚目）も披露。

この投稿に上白石が「本当に本当に嬉しかった、本当にありがとう！！ラブ」と愛のこもったコメントを返信している。

SNSには「相変わらず仲良しなのが嬉しい」「この行動力すごい！」「尊いちはやふる」「素敵すぎる」「梅園同窓会in韓国ですね」といった声が寄せられている。

■嵐莉菜「萌音さんが握ってくださったご飯が、本当に美味しくて」

嵐も自身のInstagramに「舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』ソウル公演を、あみちゃんと見に行ってきました」と報告し、上白石、當真との3ショット（1枚目）を披露。

続けて、「萌音さんの演じる千尋は、声のトーン、話し方、仕草、表情が本当に千尋そのものでした！！！本当に感動しました。頭でわかっていても、萌音さんのお芝居の凄さに毎回圧倒され、胸が高鳴ります」とコメント。上白石の演技に感動したことを記した。

さらに「舞台の後は、なんと萌音さんと一緒に韓国料理を食べることができました！実は今回、萌音さんにはお店にいらっしゃるまで来ていることを内緒にしていたので、サプライズは大成功！ 驚いてくださった反応が嬉しくて、胸がいっぱいになりました」とコメント。上白石に仕掛けたサプライズが成功したことを報告した。そして「一緒に食事したことはもちろん、萌音さんが握ってくださったご飯が、本当に美味しくて、嬉しくて、幸せでした！！！まんまるで可愛い」と上白石におにぎりを作ってもらったことを明かした。

上白石が握っているところ（11枚目）、出来上がったおにぎり（12枚目）、笑顔で食べようとしている當真と嵐のショット（13枚目）も公開。