仕事も遊びもこれ一台

ダイハツは2026年2月2日、人気の軽商用車「アトレー」をベースにした、同社初のBEV（電気自動車）モデル「e-アトレー」を発表し、同時に発売しました。

ダイハツのアトレーといえば、軽キャブオーバーバン市場で圧倒的なシェアを誇り、仕事からレジャーまで幅広く活用できる“働く相棒”としてお馴染みのモデルです。

【画像】超カッコイイ！ これがダイハツ「新型“軽商用バン”」です！ 画像で見る（39枚）

今回登場したe-アトレーは、その高い利便性はそのままに、最新の電動化技術「e-SMART ELECTRIC」を注ぎ込んで開発されました。同モデルはトヨタ、ダイハツ、スズキの3社が共同開発したもので、ダイハツとスズキが培った「小さなクルマづくり」のノウハウに、トヨタの持つ「電動化技術」を融合。軽自動車に最適化された高効率なBEVシステムを実現しています。

グレード展開は、アトレーの上級モデルをベースとした「RS」のみの設定です。

これは、内外装の質感にこだわり、仕事はもちろんプライベートでも乗用車感覚で使いたいというユーザーのニーズを反映した、ダイハツの自信の表れと言えます。

そのエクステリアは、ブラック加飾やメッキパーツを効果的に配し、精悍なデザインに仕上がっています。

インテリアも黒を基調としたシックな空間にまとめられ、軽商用車の域を超えた上質感を演出。

さらに、ベース車同等の広大な荷室スペースを1mmも犠牲にすることなく、36.6kWhの大容量薄型バッテリーを床下に配置しています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1890mm、ホイールベース2450mm。車両重量はバッテリー搭載により1300kgとなっています。

利便性も徹底されており、両側パワースライドドア（ワンタッチオープン・ウェルカムオープン機能付）を標準装備するなど、優れた使い勝手を誇ります。

注目の走行性能は、まさにBEVならではのメリットが凝縮されています。スペックは最高出力64ps・最大トルク126Nmを発揮し、走り出しから極めてスムーズでパワフルな加速を実現しています。

従来のガソリン車を凌駕するレスポンスの良さを実現しながら、100%モーター走行による圧倒的な静粛性も手に入れました。長距離運転におけるドライバーのストレス軽減にも大きく寄与します。

気になる航続距離は、WLTCモードで一充電あたり257kmを達成しました。

ダイハツの調査では、軽商用バンユーザーの約8割が1日の走行距離を100km未満としており、エアコンを使用する夏場や冬場でも、日常の業務やレジャーを十分にカバーできる実用性を備えています。

さらに動く蓄電池としての機能も充実しており、最大1500WのAC100Vアクセサリーコンセントを全車に標準装備。

キャンプで電化製品を使えるのはもちろん、停電などの非常時には車両から建物へ電気を供給するV2H（Vehicle to Home）にも対応しているのが心強いポイントです。

カラーバリエーションは、定番の「シャイニングホワイトパール」のほか、「トニコオレンジメタリック」、「オフビートカーキメタリック」、そして深みのある輝きを放つ「レーザーブルークリスタルシャイン」の4色をラインナップしています。

最新の予防安全機能「スマートアシスト」も進化し、横断中の自転車や交差点での右折対向車を検知する新機能が追加されるなど、安全性能もトップクラスに磨き上げられました。

新型e-アトレーRSの車両価格（消費税込み）は、346万5000円です。

2025年度基準の「CEV導入促進補助金（最大58万円）」を活用すれば、より現実的な価格で購入可能です。

仕事の効率化はもちろん、週末のアウトドアライフをさらに豊かに彩ってくれる、まさに最強の軽商用バンと言えそうです。