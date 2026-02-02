サマソニ、第1弾アーティスト発表 ヘッドライナーはTHE STROKESとL’Arc-en-Ciel JAMIROQUAI、DAVID BRYNE、サカナクションらも出演
恒例の夏フェス『SUMMER SONIC 2026』（8月14・15・16日、千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ／大阪・万博記念公園）の出演アーティスト第1弾が発表された。ヘッドライナーはTHE STROKESとL’Arc-en-Cielが務める。
【写真】ヘッドライナーを務めるL’Arc-en-Ciel
2組のヘッドライナーを筆頭に、JAMIROQUAI、DAVID BRYNEというレジェンド、日本からはサカナクション、Suchmos、コーネリアス、羊文学なども決定。サマソニならではの気鋭の新人も含め総勢30組が早くも発表された。出演日程は後日発表される。
チケットはあす3日正午よりクリエイティブマン会員先行、10日正午よりオフィシャル先行がスタートする。要望が多かったという通し券のプラチナチケットも追加された。
『SUMMER SONIC』は2000年の初開催以来、世界的アーティストを数多く迎えながら、時代性と多様性を両立させたラインナップで、国内外の音楽シーンに強い影響を与え続けている。パンデミックを経て3年ぶりの開催となった2022年は東京・大阪ともにソールドアウトを記録。2024年には大阪会場を万博記念公園へ移し、東京会場と合わせて過去最大規模の動員数を更新するなど、インターナショナルフェスとしての人気と地位は揺るぎないものとなっている。
■『SUMMER SONIC 2026』
日程：8月14日（金）、15日（土）、16日（日）
東京会場：ZOZOマリンスタジアム ＆ 幕張メッセ
大阪会場：万博記念公園
出演アーティスト：
JAMIROQUAI／JENNIE／ALEX WARREN／FKA TWIGS／KASABIAN／KESHI／LE SSERAFIM／PENTATONIX／サカナクション／STEVE LACY／Suchmos(Tokyo) ／SUEDE／AUDREY NUNA／BOY SODA／CARDINALS／CHLOE QISHA／Cornelius／DESTIN CONRAD／FLORENCE ROAD／GOOD NEIGHBOURS／羊文学／キタニタツヤ／KODALINE／PENDULUM／PRETTY BLEAK／SEKOU／ZEBRAHEAD
スペシャルゲスト
DAVID BYRNE
