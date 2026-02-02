決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … アコム、住石ＨＤ、Ｇセキュリ (1月30日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
▲No.3 有機薬 <4531>
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比45.4％減の3億1800万円に落ち込んだ。
▲No.6 Ｊ・ＴＥＣ <7774>
26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は5億5200万円の赤字(前年同期は3億3000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<1381> アクシーズ 東Ｓ -11.44 1/30 上期 129.62
<9687> ＫＳＫ 東Ｓ -11.12 1/30 3Q 32.88
<4531> 有機薬 東Ｓ -10.31 1/30 3Q -45.36
<5280> ヨシコン 東Ｓ -7.38 1/30 3Q -26.34
<7919> 野崎紙 東Ｓ -6.42 1/30 3Q -35.51
<7774> Ｊ・ＴＥＣ 東Ｇ -5.85 1/30 3Q 赤拡
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 東Ｓ -5.79 1/30 3Q 147.14
<2806> ユタカフーズ 東Ｓ -5.51 1/30 3Q -17.92
<2892> 日食品 東Ｓ -4.61 1/30 3Q -24.45
<7940> ウェーブＨＤ 東Ｓ -4.43 1/30 3Q 57.14
<9206> ＳＦＪ 東Ｓ -3.97 1/30 3Q 赤転
<2479> ジェイテック 東Ｓ -3.95 1/30 3Q -53.91
<9219> ギックス 東Ｇ -3.45 1/30 上期 赤縮
<6882> 三社電機 東Ｓ -3.26 1/30 3Q -60.67
<6185> ＳＭＮ 東Ｓ -3.23 1/30 3Q 黒転
<1972> 三晃金 東Ｓ -3.04 1/30 3Q -13.16
<5603> 虹技 東Ｓ -3.03 1/30 3Q -40.04
<3622> ネットイヤー 東Ｇ -2.88 1/30 3Q 黒転
<6488> ヨシタケ 東Ｓ -2.75 1/30 3Q 31.19
<2393> ケアサプライ 東Ｓ -2.75 1/30 3Q 29.48
<4417> Ｇセキュリ 東Ｇ -2.68 1/30 3Q 38.53
<3841> ジーダット 東Ｓ -2.16 1/30 3Q -17.59
<8572> アコム 東Ｓ -2.06 1/30 3Q 9.65
<2152> 幼児活動研 東Ｓ -2.01 1/30 3Q 27.24
<1948> 弘電社 東Ｓ -1.91 1/30 3Q 15.76
<3137> ファンデリー 東Ｇ -1.72 1/30 3Q 黒転
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 東Ｇ -1.55 1/30 3Q 24.62
<7939> 研創 東Ｓ -1.48 1/30 3Q -25.58
<5921> 川岸工 東Ｓ -1.36 1/30 1Q -97.85
<7218> 田中精密 東Ｓ -1.32 1/30 3Q -17.31
<7046> ＴＤＳＥ 東Ｇ -1.26 1/30 3Q 3.80
<3079> ＤＶｘ 東Ｓ -1.07 1/30 3Q -41.37
<2481> タウンＮ 東Ｓ -1.01 1/30 上期 -3.89
<1514> 住石ＨＤ 東Ｓ -0.98 1/30 3Q -38.89
<3512> フエルト 東Ｓ -0.89 1/30 3Q 11.27
<3190> ホットマン 東Ｓ -0.70 1/30 3Q -7.93
<5905> 日カン 東Ｓ -0.61 1/30 3Q 赤縮
<6042> ニッキ 東Ｓ -0.52 1/30 3Q 16.53
<2428> ウェルネット 東Ｓ -0.46 1/30 上期 -10.74
<6663> 太洋テクノ 東Ｓ -0.35 1/30 本決算 -28.48
<5464> モリ工業 東Ｓ -0.30 1/30 3Q -19.27
<4299> ハイマックス 東Ｓ -0.23 1/30 3Q -13.29
<4644> イマジニア 東Ｓ -0.18 1/30 3Q -32.87
<8537> 大光銀 東Ｓ -0.17 1/30 3Q 3.32
<2114> フジ日本 東Ｓ -0.16 1/30 3Q 6.10
<3648> ＡＧＳ 東Ｓ -0.14 1/30 3Q 79.00
<6322> タクミナ 東Ｓ -0.06 1/30 3Q -4.94
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース