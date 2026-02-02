―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月29日から1月30日の決算発表を経て2月2日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

▲No.3　有機薬 <4531>
　26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比45.4％減の3億1800万円に落ち込んだ。

▲No.6　Ｊ・ＴＥＣ <7774>
　26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常損益(非連結)は5億5200万円の赤字(前年同期は3億3000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<1381> アクシーズ 　　東Ｓ 　 -11.44 　　1/30　　上期　　　129.62
<9687> ＫＳＫ 　　　　東Ｓ 　 -11.12 　　1/30　　　3Q　　　 32.88
<4531> 有機薬 　　　　東Ｓ 　 -10.31 　　1/30　　　3Q　　　-45.36
<5280> ヨシコン 　　　東Ｓ　　 -7.38 　　1/30　　　3Q　　　-26.34
<7919> 野崎紙 　　　　東Ｓ　　 -6.42 　　1/30　　　3Q　　　-35.51

<7774> Ｊ・ＴＥＣ 　　東Ｇ　　 -5.85 　　1/30　　　3Q　　　　赤拡
<6493> ＮＩＴＴＡＮ 　東Ｓ　　 -5.79 　　1/30　　　3Q　　　147.14
<2806> ユタカフーズ 　東Ｓ　　 -5.51 　　1/30　　　3Q　　　-17.92
<2892> 日食品 　　　　東Ｓ　　 -4.61 　　1/30　　　3Q　　　-24.45
<7940> ウェーブＨＤ 　東Ｓ　　 -4.43 　　1/30　　　3Q　　　 57.14

<9206> ＳＦＪ 　　　　東Ｓ　　 -3.97 　　1/30　　　3Q　　　　赤転
<2479> ジェイテック 　東Ｓ　　 -3.95 　　1/30　　　3Q　　　-53.91
<9219> ギックス 　　　東Ｇ　　 -3.45 　　1/30　　上期　　　　赤縮
<6882> 三社電機 　　　東Ｓ　　 -3.26 　　1/30　　　3Q　　　-60.67
<6185> ＳＭＮ 　　　　東Ｓ　　 -3.23 　　1/30　　　3Q　　　　黒転

<1972> 三晃金 　　　　東Ｓ　　 -3.04 　　1/30　　　3Q　　　-13.16
<5603> 虹技 　　　　　東Ｓ　　 -3.03 　　1/30　　　3Q　　　-40.04
<3622> ネットイヤー 　東Ｇ　　 -2.88 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<6488> ヨシタケ 　　　東Ｓ　　 -2.75 　　1/30　　　3Q　　　 31.19
<2393> ケアサプライ 　東Ｓ　　 -2.75 　　1/30　　　3Q　　　 29.48

<4417> Ｇセキュリ 　　東Ｇ　　 -2.68 　　1/30　　　3Q　　　 38.53
<3841> ジーダット 　　東Ｓ　　 -2.16 　　1/30　　　3Q　　　-17.59
<8572> アコム 　　　　東Ｓ　　 -2.06 　　1/30　　　3Q　　　　9.65
<2152> 幼児活動研 　　東Ｓ　　 -2.01 　　1/30　　　3Q　　　 27.24
<1948> 弘電社 　　　　東Ｓ　　 -1.91 　　1/30　　　3Q　　　 15.76

<3137> ファンデリー 　東Ｇ　　 -1.72 　　1/30　　　3Q　　　　黒転
<303A> ｖｉｓｕｍｏ 　東Ｇ　　 -1.55 　　1/30　　　3Q　　　 24.62
<7939> 研創 　　　　　東Ｓ　　 -1.48 　　1/30　　　3Q　　　-25.58
<5921> 川岸工 　　　　東Ｓ　　 -1.36 　　1/30　　　1Q　　　-97.85
<7218> 田中精密 　　　東Ｓ　　 -1.32 　　1/30　　　3Q　　　-17.31

<7046> ＴＤＳＥ 　　　東Ｇ　　 -1.26 　　1/30　　　3Q　　　　3.80
<3079> ＤＶｘ 　　　　東Ｓ　　 -1.07 　　1/30　　　3Q　　　-41.37
<2481> タウンＮ 　　　東Ｓ　　 -1.01 　　1/30　　上期　　　 -3.89
<1514> 住石ＨＤ 　　　東Ｓ　　 -0.98 　　1/30　　　3Q　　　-38.89
<3512> フエルト 　　　東Ｓ　　 -0.89 　　1/30　　　3Q　　　 11.27

<3190> ホットマン 　　東Ｓ　　 -0.70 　　1/30　　　3Q　　　 -7.93
<5905> 日カン 　　　　東Ｓ　　 -0.61 　　1/30　　　3Q　　　　赤縮
<6042> ニッキ 　　　　東Ｓ　　 -0.52 　　1/30　　　3Q　　　 16.53
<2428> ウェルネット 　東Ｓ　　 -0.46 　　1/30　　上期　　　-10.74
<6663> 太洋テクノ 　　東Ｓ　　 -0.35 　　1/30　本決算　　　-28.48

<5464> モリ工業 　　　東Ｓ　　 -0.30 　　1/30　　　3Q　　　-19.27
<4299> ハイマックス 　東Ｓ　　 -0.23 　　1/30　　　3Q　　　-13.29
<4644> イマジニア 　　東Ｓ　　 -0.18 　　1/30　　　3Q　　　-32.87
<8537> 大光銀 　　　　東Ｓ　　 -0.17 　　1/30　　　3Q　　　　3.32
<2114> フジ日本 　　　東Ｓ　　 -0.16 　　1/30　　　3Q　　　　6.10

<3648> ＡＧＳ 　　　　東Ｓ　　 -0.14 　　1/30　　　3Q　　　 79.00
<6322> タクミナ 　　　東Ｓ　　 -0.06 　　1/30　　　3Q　　　 -4.94

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした2月2日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース