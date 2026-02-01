セリエA 25/26の第23節 コモとアタランタの試合が、2月1日23:00にスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャにて行われた。

コモはアナスタシオス・ドウビカス（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアタランタはジャンルカ・スカマッカ（FW）、ニコラ・ザレフスキ（MF）、シャルル・デケテラーレ（FW）らが先発に名を連ねた。

8分にアタランタのオネスト・アーノル（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

以降は試合は動かず、0-0のスコアレスドローという結果になった。

なお、コモは9分にマキシモ・ペッローネ（MF）、36分にジャン・ビュテ（GK）、69分にジェイデン・アダイ（FW）、80分にリュカ・ダクーニャ（MF）に、またアタランタは44分にマルテン・デローン（MF）、86分にラウル・ベッラノーバ（DF）、90+7分にニコラ・クリストビッチ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-02 01:10:38 更新