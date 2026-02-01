令和ロマン・くるまの「やりたい仕事は？」
お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、1月31日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」の動画に出演。今後挑戦したい仕事について語った。
映画「禍禍女」で初監督を務めたゆりやんレトリィバァがゲストとして登場。ゆりやんは芸人にもなりたかったが、中学生の頃から映画の仕事もしたいと思っていたそうで「『R-1』優勝した時に、何か次やりたいことありますか？ってインタビューしてもらって、番組で。じゃあ、映画監督やりたいです、みたいに生意気に言ったら、たまたまそれをプロデューサーさん見ててくれて。だから何もわからへんまま、やらせてもらった」と、監督就任の経緯を明かした。
くるまが「へえ！言っとくもんすね」と感銘を受けると、ゆりやんは「ほんま、なんか言っといたら？今、くるま君、なんか今やりたいこと」と提案。これを受け、くるまは「やりたいことすか？え、なんかあの、ビールのCMに出たいです」とアピール。ゆりやんが「あ……ちょっとCM難しいんちゃう？」と、くるまが謹慎していたことを軽くイジると、くるまは「やめてください。徐々に信頼を回復してる途中ですから、今」と返した。
