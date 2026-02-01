『勇者パーティを追い出された器用貧乏』特番ABEMAで無料放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』〜１月から放送しているTVアニメ、特番へと至る〜」を２月７日（土）夜８時より独占無料放送。また特番当日には放送中のTVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』を第１話〜６話までを無料一挙放送する。
『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の都神樹によるライトノベルが原作で、実力不足だと勇者パーティを追放されソロ活動を始めたオルン・ドゥーラが主人公の異世界王道ファンタジー。仲間たちを守るため「器用貧乏」と呼ばれたオルンが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年１月よりスタートしたTVアニメにも注目が集まっている。
このたび「ABEMA」にて独占無料放送が決定した特別番組「TVアニメ『勇者パーティを追い出された器用貧乏』〜１月から放送しているTVアニメ、特番へと至る〜」には、大塚剛央(オルン・ドゥーラ役)、立花日菜(ソフィア・クローデル役)、大地葉(ローガン・ヘイワード役)、石見舞菜香(キャロライン・イングロット役)といった豪華キャストが出演。現在放送中のTVアニメの魅力を紹介するほか、ミニチャレンジを通して誰が万能者なのかを決めていくコーナーなど作品の世界観を徹底的に深掘りする内容でお届け。
また特番放送直前の２月７日（土）午後５時より、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』第１話から第６話までを全話無料一挙放送も決定。放送後は第１話から第５話のみ１週間無料で楽しめる。
(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会
『勇者パーティを追い出された器用貧乏』は、「Kラノベブックス」（講談社）より刊行中の都神樹によるライトノベルが原作で、実力不足だと勇者パーティを追放されソロ活動を始めたオルン・ドゥーラが主人公の異世界王道ファンタジー。仲間たちを守るため「器用貧乏」と呼ばれたオルンが最強の「万能者」へと成長する大逆転劇で人気を博しており、2026年１月よりスタートしたTVアニメにも注目が集まっている。
また特番放送直前の２月７日（土）午後５時より、『勇者パーティを追い出された器用貧乏』第１話から第６話までを全話無料一挙放送も決定。放送後は第１話から第５話のみ１週間無料で楽しめる。
(C)都神樹・講談社／勇者パーティを追い出された製作委員会