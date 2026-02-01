食楽web

大人気チーズケーキブランド『Mr. CHEESECAKE』から、2026年のバレンタインに向けた限定スイーツが登場しました。

今年は、カカオの香りで魅せるアプローチで、バスクチーズケーキにカカオパウダーを使用するなど、ミスチらしいオリジナリティを感じさせるスイーツが揃います。

田村浩二シェフ

「私たちのチーズケーキにはスパイスを使うことも多いですが、このバスクチーズケーキは、誰もが美味しく感じられるよう、あえてシンプルに仕上げました。そのシンプルな味わいを楽しんでほしいです」

とのこと。ここからは、GINZA SIX店で販売される商品に絞って紹介します。ギフトにも、自分へのご褒美にも選びやすいラインナップです。

BASQUE CHEESECAKE Cacao

4,536（税込）

人気のバスクチーズケーキをチョコレートのような印象に仕立てたバレンタイン限定フレーバー。焦がしバター、バニラ、黒糖といったコクのある素材に、香ばしいカカオパウダーを組み合わせ、チョコレート好きにも響く王道でシンプルな味わいに仕上げています。

内側はトロっととろける幸せ食感

ひと口目にはカカオのやわらかな香りが立ち上がり、続いてチーズのコクと乳脂肪のまろやかさが重なります。濃厚でありながらも後味は軽やか！ 外側のほろっとした焼きの食感と、中のとろけるような口当たりのバランスも印象的です。

Mr. CHEESECAKE Cafe Mocha

5,400（税込）

「Mr． CHEESECAKE Cafe Mocha」は、チョコレートとコーヒーを組み合わせた、甘さとほろ苦さのバランスが心地よいカフェモカフレーバー。粗めに砕いたグアテマラ産コーヒー豆を生クリームに一晩漬け込み、コーヒーの繊細な香りと味わいを丁寧に抽出しています。

ケーキの中には濃厚なチョコレートソースを忍ばせ、ひと口ごとにカフェモカらしい奥行きのある味わいに。コーヒーの香ばしさが主張しすぎず、チーズケーキとしてのなめらかさと美しく調和した大人好みの一本です。

Mr. CHEESECAKE Petit Cafe Mocha

891（税込）

こちらは、「Cafe Mocha」を、気軽に楽しめるカップタイプ。手ごろな価格で、自分用にも◎。上はベイクド、下はレアのような二層仕立てになっており、ひとつで異なる食感を楽しめます。スプーンでいただきましょう。

CREAMY BAKED CHEESECAKE ＆ FINANCIER Cacao

4個入り1,836（税込）

常温で持ち歩けるチーズケーキとして登場した「CREAMY BAKED CHEESECAKE」と、カカオフレーバーのフィナンシェを詰め合わせたアソートセット。フィナンシェはアーモンドパウダーを贅沢に使い、しっとりとした食感とカカオのコクが印象的。甘さだけに寄らず、チーズとの相性バツグンですよ。

チーズのコクとともに楽しめるカカオの香りやコーヒーの余韻。2026年のバレンタインは、『Mr. CHEESECAKE』らしい大人の甘さを選んでみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎岩井なな）

●SHOP INFO

Mr. CHEESECAKE GINZA SIX店

住：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX B2F

営：10:30～20:30（物販）、カフェ平日12:30～20:30（L.O. 20:00）、土日祝14:00～20:30（L.O. 20:00）

https://mr-cheesecake.com/pages/ginza-six