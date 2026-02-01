台湾メディアの中時新聞網は29日、「日本の地下鉄が複雑すぎる」との声に、「日本旅行の達人」が回答を示したと伝えた。

記事によると、あるネットユーザーがこのほどSNS・Threads（スレッズ）に日本（東京）の地下鉄の路線図の写真をアップした。路線ごとに色分けされているものの、四方八方に伸びる複雑な線と多数の駅に、思わず「これ初見で分かる人って本当にいるの？」と問い掛けた。

この投稿は大きな反響を呼んだといい、ネットユーザーからは「何度も行ってるけど、それでも分からない」「人生で出会った中で最も複雑な路線図。初めて見た時は発狂しそうになった」「日本の地下鉄は超複雑。私はアプリに頼ってる」「異なる鉄道会社の路線もあるし、浅草駅だけでもいくつも出口がある。そのせいで何度も道を間違える」「多くの日本人もよく分かっていないよ。乗り換えはかなりの時間をかけて考えないといけない」といった声が上がったという。

一方、「日本旅行の達人」として知られる林氏璧氏は「分かる必要はない」とし、「グーグルマップに出発地と目的地を入力すれば行き方を提示してくれる。面白いのは設定で路線バスを有効にしておくと、バスのルートも示してくれる」とアドバイス。これに他のユーザーからは「目的地を検索して、何も考えずに表示の通り進むだけ」「それが正解。多くの日本人もそうしてると思う」「テクノロジーのおかげで本当に便利になった。ありがとう、グーグルマップ」などのコメントが寄せられたという。（翻訳・編集/北田）