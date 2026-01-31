ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

「名探偵コナン」の世界を全身で体感できる「名探偵コナン・ワールド」では、毎年チケット完売が続出する大人気リアル脱出ゲーム『名探偵コナン・ザ・エスケープ』が今年も登場します。

今回は、2026年4月10日公開予定の劇場版最新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）」と連動した完全新作ストーリーで展開される『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』を徹底紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』

開催期間：2026年1月30日(金)〜6月30日(火)

開催場所：ステージ 18

アトラクション形式：リアル脱出ゲーム

『名探偵コナン・ザ・エスケープ』は、ゲストがコナンたちと協力して謎を解き、絶体絶命の危機から脱出する体験型アトラクション。

今回の舞台は、劇場版最新作の前日譚（プロローグ）。

「江戸川コナン」はもちろん、「毛利蘭」「毛利小五郎」、そして劇場版での活躍が期待される女子高生探偵「世良真純」、神奈川県警の「萩原千速」「横溝重悟」が登場し、ゲストを巻き込む大事件に立ち向かいます。

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』ストーリー

物語の舞台は、新たに設立された「鈴木財閥スマートモビリティ研究所」

ゲストはこの研究所の新技術発表イベントに招待された参加者として、会場を訪れます。

そこには、コナンや小五郎、蘭、そして世良の姿も。

しかし、イベント開始を待つ施設に、突如として驚愕の脅迫メールが届きます。

「1時間以内に要求に応じなければ、研究所を爆破する――」

施設は大混乱に陥り、さらに上空には大量のドローン爆弾が飛行していることが発覚。

最悪なことに、参加者全員に配られた“あるモノ”にも起爆装置が仕掛けられており、「一人でも逃げようとすれば、全員が爆発に巻き込まれる」という絶体絶命の状況に陥ります。

ゲストは人質となった会場から、コナンたちと連携してドローン攻撃を阻止し、真犯人を突き止めるための謎解きに挑みます。

劇場版キーパーソン「世良真純」や「萩原千速」が登場！

今回は、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」へと続くオリジナルストーリー。

コナン、蘭、小五郎のお馴染みのメンバーに加え、ジークンドーの使い手である女子高生探偵・世良真純や、白バイ隊員・萩原千速、横溝重悟といったキャラクターが登場します。

映画を見る前に体験すれば、劇場版をより深く楽しめること間違いなしです。

目の前で繰り広げられる“超リアル”なアクション

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』の醍醐味は、謎解きだけではありません。

目の前でキャラクターたちが繰り広げる、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンならではの“超リアル”なライブ・パフォーマンスも必見！

タブレット端末×探索で挑む本格謎解き

ゲストはタブレット端末を駆使しながら、自身の足と頭脳を使って施設内を探索します。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ゲームが進むにつれて難易度が上がっていく本格的な謎解きは、達成感抜群です。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』チケット情報

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

販売期間：2025年12月11日（木）12:00〜

価格：共通【大人／子ども／シニア】2,909円（税込3,200円）〜

販売場所：WEBチケットストア、ローソンチケット（WEBのみ）、JTB

『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』の体験には、スタジオ・パス（入場券）とは別に、専用チケット（有料）が必要です。

単体チケットのほか、ライド・アトラクションのエクスプレス・パスとセットになった『名探偵コナン・アトラクションスペシャル』なども販売されています。

※人気アトラクションのため、事前のWEB予約をおすすめします。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

劇場版最新作と連動したストーリーで、世良や千速たちと共に爆破の危機に立ち向かう究極のミステリー体験！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『名探偵コナン・ザ・エスケープ 〜ハイウェイへの序幕（プロローグ）〜』の紹介でした。

原作／青山剛昌｢名探偵コナン｣(小学館｢週刊少年サンデー｣連載中)

© 2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

