ココリコ遠藤の次男、術後の第一声は「お腹空いて死にそう」
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが30日、オフィシャルブログを更新。過剰歯抜歯の手術を終えた８歳の次男の様子を明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など、日常の様子を発信している。
この日、「おかえり」と題してブログを更新。手術室から戻ってきた次男について「まだ麻酔から覚めていなくて 爆睡中」と報告し、ベッドで眠る次男の写真を公開。 看護師が「目覚めた時に安心するように」と次男のそばにお気に入りのぬいぐるみ“カワちゃん”を置いてくれたことにも触れ「30分くらいイビキかいて寝ていて」 とつづった。
しかし、その後突然次男が目を覚ますと「痛いって騒いだらどうしようって心配していた」と不安な心境を明かすも次男の第一声は「『ママー！！ お腹空いて 死にそうだよ！ なんか食べさせて』って、半泣きで騒ぎ出した笑」と予想外のものだったという。
すぐに看護師に確認したところ「食べられそうなら食べて大丈夫ですよ」と言われたため、あらかじめ用意していたゼリー飲料、おにぎり、パンの全てを食べたといい、元気な食欲に安堵した様子を見せた。
「なんか違和感があるとは言っていたけどまだ麻酔が効いていて痛みはないようで、ちょっと安心」といいながらも「擦り傷ができただけで泣いて騒ぐくらい 痛みに弱いタイプだから麻酔が切れた時どう感じるか…」と母親としての心配も率直につづった。
最後は「あと１時間くらい様子を見たら歩行チェックと先生の診察がある」と説明し「麻酔の副作用で嘔吐したりしないでこのまま無事に退院できるといいな」と願いを込めてブログを締めくくっている。
この投稿に読者からも「起きて用意したもの全部食べたってさすが」「順調に回復していくといいですね」「心配して疲れたママ、パパもゆっくり休んでくださいね」などの声が寄せられている。
