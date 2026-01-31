レアル・マドリードとベンフィカ、パリ・サンジェルマンとモナコなどが対戦

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズのプレーオフ組み合わせが決まった。

リーグフェーズ最終節で劇的な試合を演じたレアル・マドリードとベンフィカの再戦、パリ・サンジェルマン（PSG）とモナコのフランス勢対決など注目のマッチアップが実現している。

CLは36チームによるリーグフェーズの全日程が終了。8戦全勝で首位のアーセナルから8位のマンチェスター・シティまでの8チームが決勝トーナメントへストレートインとなり、残りの8チームは9位から24位までの16チームによるホーム＆アウェー方式のノックアウトフェーズプレーオフで決まる。

現地時間1月30日に行われた抽選会でプレーオフの組み合わせが決定。9位でストレートインをあと一歩のところで逃したレアル・マドリード（スペイン）はリーグフェーズ最終節で対戦し、2-4で敗れていたベンフィカ（ポルトガル）との再戦に。前回王者で11位だったPSG（フランス）は日本代表MF南野拓実が所属するモナコ（フランス）とのフランス対決でトーナメント進出を目指す。前回大会準優勝のインテル（イタリア）はボデ・グリムト（ノルウェー）と激突する。

その他、ドルトムント（ドイツ）対アタランタ（イタリア）、ガラタサライ（トルコ）対ユベントス（イタリア）、オリンピアコス（ギリシャ）対レバークーゼン（ドイツ）、カラバフ（アゼルバイジャン）対ニューカッスル（イングランド）、クラブ・ブルージュ（ベルギー）対アトレティコ・マドリード（スペイン）という顔合わせになった。

劇的な試合の再現や同国対決の行方、そしてプレーオフを勝った先でのマッチアップなどに注目が集まっている。ファンからは「マドリーはボコボコにされたベンフィカと再戦」「再戦激アツ！」「サッカーの神様は意地悪ですね」「マドリーが勝ったら恒例のシティマドリーがあるかもしれんのか」「どこ行っても強い相手ばかり」「ガラタサライやアトレティコが上がってきたら怖い」とさまざまなコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）