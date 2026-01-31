デンマーク１部コペンハーゲンの日本代表ＤＦ鈴木淳之介（２２）が冬の移籍市場で電撃移籍する可能性はあると、同国メディア「Ｔｉｐｂｌａｄｅｔ」が報じた。

Ｊ１湘南から昨年夏にコペンハーゲンに加入した鈴木について「クラブは日本人ディフェンダーの大規模な売却を狙っている。２２歳の鈴木はほとんどの時間を右サイドバックという慣れないポジションですごしてきたが、それでも大きな印象を与えており、それは見過ごされていない」とし、５大リーグ（イングランド、スペイン、イタリア、ドイツ、フランス）のクラブが鈴木に注目しているという。

その上で同メディアは「鈴木が最終的に放出されるとき、スーパーリーグの移籍金記録を破る可能性が高い」と指摘。デンマークの著名なジャーナリスト、ファルザム・アボルホセイニ氏が「２０００万ユーロ（約３６億６０００万円）を下回ることはないだろう。おそらくそれ以上になるだろう」と語ったという。

鈴木とコペンハーゲンの契約は２０３０年夏まで。同メディアは「クラブは鈴木にわずか９００万クローネ（約２億２０００万円）を払っただけ」と伝えるように、鈴木の売却で大きなリターンを期待している。

６月開幕の北中米Ｗ杯に向けて日本代表でも主力となりつつある鈴木の動向が注目される。