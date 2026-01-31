永野、「紅白」を14回視聴して気づいた“Mrs. GREEN APPLEの凄さ”　郷ひろみの背後で見せた“ある表情”

お笑い芸人・永野が、2025年末の「紅白歌合戦」で目撃したMrs. GREEN APPLEのパフォーマンスについて、独自の視点で称賛した。

1月28日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。

実家滞在中、録画していた紅白歌合戦を「14回くらい見た」という永野。特に注目したのが、郷ひろみのパフォーマンス中にバックにいたMrs. GREEN APPLEのキーボード・藤澤涼架の姿だった。

永野は、彼が郷への敬意を込めて「硬い表情」になったり、盛り上げ役に徹したりしている姿に感動。「『郷さん、任せてください』って顔で後ろにいた」と熱弁し、映像を一時停止して家族にその表情を何度も見せたという。

永野は「ロックバンドってどっか不良みたいなとこあるじゃないですか」と前置きしつつ、彼らはしっかりと「エンタメ」であり「ショーマン」であると分析。「なんで日本の代表のバンドになったか、そこに集約されてた感じ」と、そのプロフェッショナルな姿勢に感服していた。