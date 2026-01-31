「集めたお金を一旦、市場に返してはどうでしょう」――ネットバブル崩壊直後、27歳の起業家・藤田晋に突きつけられたのは、日本最強クラスの“物言う株主”からの容赦ない要求だった。事業縮小か、信念の貫徹か。経営者と投資家、その決定的な分岐点が浮き彫りになる一幕を本人が振り返る。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

10万部を突破したベストセラー『勝負眼 「押し引き」を見極める思考と技術』（文藝春秋）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



かつて藤田晋氏もあの村上世彰氏とぶつかり合ったという…… ©getty

◆◆◆

藤田晋VS村上世彰

村上ファンドの村上世彰さんとは六本木ヒルズのマンションに住んでいた頃、部屋がお隣同士で、当時も家族ぐるみで付き合いがあったし、今も気軽に連絡を取り合う関係だ。

日本における「もの言う株主」のパイオニアのような存在で、世間ではコワモテの印象があるかも知れない。だけど私が知る普段のお隣さんは、すごく子煩悩な優しいパパで、とても家庭を大事にしていて、早起きしては朝帰りの酔っ払いを後目に息子さんと釣りに出掛けていくような人だった。

そんな村上さんだけど、実は、私も株を買われてかなりのところまで追い詰められたことがある。村上さんが通産省を辞めて独立し、2000年「昭栄」に対し敵対的買収を敢行して大きな話題となった、その翌年のことだ。

なぜサイバーエージェントの案件は世間で話題にならなかったのか。それは、敵対せずに話し合いを重ね、最終的には楽天の三木谷浩史さんがホワイトナイトとなって助けてくれたからだ（その内幕については拙著『渋谷ではたらく社長の告白』に詳しく書いている）。

初めての出会いは2001年。恩師の宇野康秀さん（現U-NEXT HOLDINGS社長）からの紹介だったから、最初から仲間のような感覚があった。既にサイバーエージェントの株を買い集めていた村上さんの話はこうだ。

「ネットバブルの時にたくさんお金を調達（225億円）したのは間違いですよね。一旦、市場に返したらどうでしょう」「本業はネット広告ですよね。メディア事業など止めて、本業に専念すべきです」。簡単にいえば、「資金も事業も縮小して、身の丈にあった経営をやれ」という話だった。

上場企業の社長としての成長に

ネットバブル崩壊後しばらくは、株価は上場時の10分の1まで下がり、悪評が悪評を呼ぶ展開で評判が悪く、保有していた現金が唯一の株価ストッパーという状況だった。

それでも私にしてみれば、インターネット市場の将来性、創業3年で急成長中の会社、この時27歳の起業家としての可能性、全てはこれからで、未来へ向けて必死にやっている最中だった。

村上さんの活動や理念は、株式市場に緊張感と規律を持ち込む上で必要なものだと思う。長年にわたって、現金をため込むだけの緩んだ会社や、内向きの競争や仲間意識ばかりで株主を軽視している経営陣は実際たくさんいる。でもそれは大半が社歴の長い古い会社の話だろう。未来ある新しい会社や若い経営者に手をだすのは違うと思う。

そもそも私は株主軽視どころか、上場直後から株式市場に死ぬほど揉まれ、IR活動に人一倍熱心だったから株主との対話は日常だった。当時を思い出すと、また恨めしい気持ちが蘇ってくるけど、この件についてわだかまりはもうない。

後年、食事をしながらネチネチと文句を言わせてもらったし、村上さんも私が成長したのが嬉しかったのだろう、笑いながら「悪かった」と謝ってくれた。

〈「地上波テレビは儲からないし、不祥事にも脆いけど…」サイバー藤田晋が「本業よりも不動産で稼ぐフジテレビ」を“至極まっとう”と評価する理由にぐうの音も出ない！〉へ続く

（藤田 晋／ノンフィクション出版）