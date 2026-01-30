のん、スマホ操作のオフショットに「可愛い」悶絶の声多数
俳優・アーティストののんが28日、オフィシャルブログを更新。出演中の中京テレビ・日本テレビ系全国ネット水曜プラチナイトドラマ「こちら予備自衛英雄補?!」 （毎週水曜24時24分〜）の第４話放送前にオフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
この日、のんは「第四話は今夜」と題してブログを更新。「本日24:24から、こち予備第四話の放送です」とオンエア情報をお知らせし、グレー系のカーディガンを羽織り、首からスタッフパスを下げたのんがスマートフォンを操作する撮影オフショットを公開。前髪をそろえたナチュラルなボブヘアで真剣な表情を浮かべる姿からは、撮影の合間や現場での一コマを切り取ったような飾らない雰囲気が伝わってくる。
また、「今回は遂に会議室を出ます。そして、英雄補たちの新たな能力が明らかになります」と物語が大きく動く回になることを示唆し「お楽しみに！」と期待を込めた。
この投稿にファンからは「超きれい」「可愛い」「かわいすぎる」「キレイなお顔」「目鼻口元、アングル、照明等 すべて良きのんちゃんの魅力が、くっきりはっきり出てます」や「毎週楽しみ」「全ての能力が明らかになる来週が楽しみ」などの声が寄せられている。
