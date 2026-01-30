＜義母のせいで信用ゼロ＞夫「俺の親の顔を立ててくれ」義母のメンツなんて知るか〜ッ【第2話まんが】
私はサエコ。義妹ミキちゃんの結婚はとても嬉しいのですが、なんだか本人には悩みがある様子。親（義両親）が顔合わせについてまったく決めてくれず、ミキちゃんは婚約者のご両親に申し訳ないと感じているようなのです。地域柄、新婦側が主導権を握るのが普通なのに、この状況は少し変だと感じました。夫ユウジに話すとなんとなく態度がよそよそしくて……何か隠しているのかもしれません。しかも数日後、実家から帰宅したユウジが深刻な顔で、「ミキの顔合わせのことで大切な話がある」と。一体何があるのでしょうか……？
ユウジは少し躊躇した後、静かに話しはじめました。その内容とは、ミキちゃんの顔合わせの費用をわが家に全額負担してほしいとのこと。あまりのことに、一瞬理解が追いつきませんでした。どうしてうちが費用を支払わなければならないのでしょうか？
どう考えても身勝手な言い分に、私は言葉を失ってしまいました。しかしその隙を突いて、ユウジは必死で私を説得しようとします。どう聞いてもおかしな話なので、私がツッコミをいれると今度はイライラしはじめました。
ユウジの提案を聞いてびっくりしました。
義両親が「内緒で全額負担しろ」とユウジに要求してきたと言うのです……。
冗談じゃありません。なぜ義両親のメンツのために、私たちがお金を出さなきゃならないのでしょうか。
必死に説得を試みるユウジに、私は猛反論。
私たちを「見栄を満たす道具」にしようとするなんて許せません。
「俺が出したいんだからいいだろ！」と逆ギレするユウジに、いまだに親の言いなりになっている現実を痛感。
お小遣いならまだしも、家計から出すのは絶対にNGです。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
