“一夫多妻生活”に密着 寝室ベッドの生々しい光景に元尼神インター・ナ酒渚が動揺「え!?本物!?」「子どもが見ていいやつかな」
お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務めるABEMAのオリジナル番組『愛のハイエナ season5』の#4が、27日放送された。今回の放送では、マレーシアで暮らす日本人の“一夫多妻家族”に密着し、その常識外れな生活の実態が明かされた。
【写真】衝撃…ベッドに積み上げられた札束の山
『愛のハイエナ』シリーズは、ニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光のメンバーが“愛に飢えたハイエナ”となり、「愛」をテーマに人間の欲望をあぶり出していくドキュメントバラエティ。
#4では、元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地リポーターとして登場。経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性・たかさん（37）の豪邸を訪れた。たかさんは、第1夫人のえりさん（39）、第2夫人のあやさん（43）、そして4人の子どもたちと、家賃40万円だという豪邸で暮らしている。
2025年8月、長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に2人の妻と子どもたちとの共同生活をスタートさせた。3階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室が用意されており、1日おきに順番でたかさんと寝室を共にしているという。
投資家として活動するたかさんは、「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と過去の失敗を明かしつつ、現在の資産については「20億円」と告白。さらに、たかさん個人の寝室では、ベッドの上に大量の現金が積み上げられているという衝撃的な光景が広がっていた。あまりに生々しい様子に、ナ酒渚は「え!?本物!?」「子どもが見ていいやつかな」と言葉を失う。たかさんは現金を置いている理由について、「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と語り、独特すぎるモチベーション維持法を明かした。
番組では、たかさんが“一夫多妻家族”に至った経緯も掘り下げられた。29歳の頃に投資で成功し会社を辞めたたかさんは、「自分の幸せ」について考える中で「2人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。2016年にえりさんと結婚し、「幸せだったし、不足もなかった」としながらも、「これが増えたらもっと幸せかな」と一夫多妻という考えが浮かんだという。
その思いを打ち明けられたえりさんは理解を示しつつも、一夫多妻には反対していた。しかし結婚から4年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで、現在の第2夫人・あやさんと出会う。あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと明かした。
当初は「付き合うだけ」とえりさんと約束していたものの、あやさんの妊娠が判明。たかさんの裏切りに、えりさんは「ふざけるな！」と強い怒りを覚え、別れるべきか真剣に悩んだという。それでも最終的に、えりさんはあやさんと直接会う決断を下した。あやさんは当時を「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る。
現在では、2人の夫人が「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げるほどの関係に落ち着いたという。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでの紆余曲折と、その衝撃的な実態に、スタジオのMC陣も終始驚きの声を上げていた。
