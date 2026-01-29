2/15のNEC川崎HGにベビタピ店員のゆりぴ～さん・ててみさん・りーちむさんが出演

大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のNECレッドロケッツ川崎は29日（木）、2月15日（日）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催されるSVリーグ女子第16節GAME2のデンソーエアリービーズ戦に、ゆりぴ～さん、ててみさん、りーちむさんの3名がゲスト出演すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

3人はSNSを中心に活動している若者に人気のインフルエンサーで、スタッフ全員がインフルエンサーのタピオカ屋「ベビタピトーキョー原宿店」に所属。ゆりぴ～さんとててみさんは昨シーズンもNEC川崎のホームゲームに出演していた。

当日はバレーボール経験者のりーちむさんが始球式を行う。ゲスト出演に際し、3人はクラブを通してコメントしている。

■ゆりぴ～さん

「犬のことならお任せあれ！！わんわんアイドルゆりぴ～🐶🐾大好きなチームを勝利へ導けるように！今年もパワーを送らせていただきます。みなさんも会場で一緒に選手の皆さんに大きな声援を送りましょう！」

■ててみさん

「今をｷﾗめくｷﾗｷﾗギャルててみです👼💗自分の好きな事を沢山発信中！🎀💭バレー観戦沢山いかせていただいてるので応援する準備完璧です！🔥 楽しむｿﾞ！」

■りーちむさん

「『Hey、民！』の掛け声で場の空気を一気にあっためる、現役青山学院大学生のりーちむです‼️ネパールと日本のハーフ！！多文化的な視点を持ちつつ、地元・岡山愛はガチ！！思い立ったら即行動！！元バレー部の力で試合を勝利に導くサーブを打てるように頑張ります！！」