モスバーガーが『にくにくにくバーガー』を2/7から神奈川県限定で復活販売！ 昨秋に3日間で5000個を販売した爆売れメニューが再臨

【肉の日】モス伝説の『にくにくにくバーガー』が神奈川に再降臨！ 2/7から3日間限定で肉祭り開催

モスバーガーから、肉好きにはたまらない衝撃のニュースが届きました！

2026年2月7日から2月9日までの3日間、神奈川県内の89店舗限定で『にくにくにくバーガー』（990円）が待望の復活を果たします。

昨秋の「いい肉の日」には、わずか3日間で5,000個以上を売り上げたという驚異の記録を持つこの一品。

さらに、今回は「肉の日（2月9日）」に合わせた再登場となっており、県内の盛り上がりは必至です。

バンズの代わりにパティで具材を挟み込むという、モスならではの遊び心とボリューム感をぜひ体験してください。

（以下、プレスリリースより）

2月9日（にくの日）に神奈川県内のモスバーガーにて 人気商品「にくにくにくバーガー」が3日間限定で再復活

〜昨秋11月29日（いいにくの日）にあわせた3日間で5000個以上を販売〜

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービス（代表取締役社長：中村 栄輔、本社：東京都品川区）は、2026年2月7日（土）〜2月9日（月）までの3日間、神奈川県内のモスバーガー89店舗（一部店舗を除く全店）で、“にくの日”の人気商品「にくにくにくバーガー」を地域・期間限定で販売します。

「モスバーガー クロス向ヶ丘店」の昨秋店頭の様子 神奈川県内の各店舗で限定販売をアピール

「にくにくにくバーガー」は、2017年6月にテレビ番組の企画から誕生したメニューです。

発売当初から大きな反響を呼び、2017年7月から2024年2月29日までの毎月29日に“にくの日”企画として継続販売し、大変ご好評をいただきました。

昨年秋、11月29日“いいにくの日”にちなんで神奈川県で1年9か月ぶりに復活販売したところ、3日間で5,000個以上という好調な販売を記録しました。

この大きな反響を受け、再び神奈川県内のモスバーガーにて地域・期間限定で販売することを決定しました。

人気の「モスライスバーガー焼肉」のライスプレート（ご飯）をパティ（お肉）に置き換え、さらにじっくり焼いたチキンとレタスを挟んだボリューム満点の一品です。

バンズ（パン）もライスプ レートも使用しない、糖質が気になる方にも喜んでいただける構成となっています。

ぜひ“にくの日”は神奈川県内のモスバーガーで、モスならではの肉の旨みをお楽しみください。

●「にくにくにくバーガー」（990円）

モスオリジナルの焼肉だれに漬け込んで焼き上げた牛バラ肉に、チキンやグリーンリーフ、レタスをあわせ、上下をパティで挟みました。

チキンは鶏もも肉（一枚肉）に塩などでシンプルに下味をつけてじっくりと焼き上げており、こんがり焼き色のついたパリッとした皮と、ジューシーなお肉を味わっていただけます。

焼肉、チキンにパティと、お肉づくしのボリューム満点なハンバーガーです。

＜商品概要＞ ■商品名・価格：「にくにくにくバーガー」（990円）

■販売期間：2026年2月7 日（土）〜 2月9日（月）の3日間

■販売店舗：神奈川県内のモスバーガー 89店舗（一部店舗を除く全店）

＜関連リリース＞

●「にくにくにくバーガー」が地域・期間限定で復活(2025年11月リリース)

https://www.mos.co.jp/company/pr_pdf/pr_251121_1.pdf

モスフードサービスでは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切にした商品を「真心と笑顔のサービス」とともに提供することに一貫して取り組んでいます。

創業以来守り続けるアフターオーダーの姿勢や、日本の食文化を大切にした商品開発などを通じ、今後も私たちの使命である「食を通じて、世界中の人を幸せにすること。」を実践してまいります。

＜ご参考＞

●モスフードサービス企業サイト https://www.mos.co.jp/company/

●モスグループの環境・社会活動「モスの森」 https://www.mos.jp/mori/

●モス公式通販サイト「Life with MOS」 https://ec.mos.jp/

※本資料中の価格はすべて税込です。