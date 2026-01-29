“一夫多妻”37歳夫が明かす第２夫人との馴れ初め「初対面で…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season５』の#４を１月27日（火）よる11時より放送した。
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
１月27日（火）放送の#４では、マレーシアの豪邸で暮らす“一夫多妻家族”の不思議な生活に密着。元お笑いコンビ・尼神インターのナ酒渚が現地を訪れ、その実態をレポート。今回、渚は近年経済発展エリアとして注目を集めるマレーシア・ジョホールバルで“一夫多妻生活”を送る日本人男性、たかさん（37歳）の豪邸を訪問。第１夫人・えりさん（39歳）、第２夫人・あやさん（43歳）、４人の子どもたちと家賃40万円の豪邸で暮らす“一夫多妻生活”の実態に迫った。
2025年８月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に２人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす３階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は１日おきに順番でたかさんと一緒に寝ているとのこと。投資家として活動するたかさんは「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かす。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が。あまりに生々しい光景に、渚は「え!?本物!?」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と驚愕のモチベーション維持法を吐露。資産20億円の夫が山積みにして日々眺める、現金の驚くべき総額は……？
また、密着中には“一夫多妻家族”になった経緯についても語られた。29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え「２人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。2016年に第１夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第１夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対。そんな中、えりさんとの結婚から４年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第２夫人・あやさんと出会うことに。あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返る。当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに第１夫人・えりさんは「ふざけるな！」と怒りが湧いたものの別れるべきか悩んだ末、一度相手（あやさん）と会うことに。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る、夫人２人が対峙した瞬間とは？今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる２人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでにどんな道を辿ってきたのか？衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発。
VTRを見届け、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎えたスタジオでは、“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開。ニューヨーク・屋敷から「二股されたことは？」と質問されたさとうが「実は『第３夫人にならない？』って言われたことがある」と衝撃の過去を明かし、一同を驚愕させる場面も。相手の男性について、「１人は内縁の妻の外国人で子どもが２人いて、もう１人は京都にいて、子どもも１人いた」と語ったさとう。また「財産で揉めるのが嫌で籍は入れてないけど、『どう？３番目に』と言われた」と明かし、「酔っ払ってるから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と、驚きの“第３夫人勧誘エピソード”を打ち明けた。さらに、さらば青春の光・森田から「何歳がぐらいの時ですか？」と聞かれると、さとうは「最近、去年」と告白し、スタジオを騒然とさせた。
また、“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、（突然）元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れてた」と、当時の状況を振り返ります。元カノにはバレなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついてて！」と感情たっぷりに語ったさとうに、森田は「昨日の事のように喋るやん」とツッコミ。
一方、現在４歳の娘を持つシングルマザーの最上は、“一夫多妻家族”のVTRを見届け「家族多い方がいいというのは分かります」と家族への憧れに触れる場面も。シングルマザーになった経緯について、「シンプルに振られた」と語った最上は、「私は子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しようという話もしていた」「実際（子どもが）できたら、『やっぱ無理かも』と言われた」と、打ち明けます。当時の心境について、最上は「めちゃくちゃ病みました」と深い悩みに陥ったものの、「『協力するから頑張る？』『大丈夫だよ』って言ってくれた」と母の後押しがあり、シングルマザーの道を歩む決断をしたと語った。そこで、屋敷が「今後、結婚したいとは思わない？」と質問すると、最上は「家族はもう少し増やしたい」と率直な思いを吐露。「２人目願望はすごいある」と赤裸々に打ち明けた。
番組ではさらに、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）第６弾がついに完結。職業への偏見に対する苦悩、過去の恋愛トラウマなどを抱えたセクシー女優たちは、本気の恋を掴むことができたのか？スタジオMC陣も大興奮の意外な恋の結末とは!? 本放送は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.
『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の４名が“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。
2025年８月に長年の夢だった海外移住を実現させたたかさんは、移住を機に２人の妻、子どもたちと共同生活をスタート。現在暮らす３階建ての豪邸には夫人それぞれの寝室があり、夫人は１日おきに順番でたかさんと一緒に寝ているとのこと。投資家として活動するたかさんは「2000万円ぐらい溶かしたことがある」と語りつつ、現在の資産は「20億円」と明かす。そんなたかさん個人の寝室には、ベッドの上に驚くべき額の現金が積み上げられている光景が。あまりに生々しい光景に、渚は「え!?本物!?」「子どもが見ていいやつかな」と動揺。現金を置いている理由について、たかさんは「モチベーションを上げるため」「トレードは孤独なので」と驚愕のモチベーション維持法を吐露。資産20億円の夫が山積みにして日々眺める、現金の驚くべき総額は……？
また、密着中には“一夫多妻家族”になった経緯についても語られた。29歳の頃、投資で成功し、会社を辞めたたかさんは“自分の幸せ”について考え「２人目の妻が欲しいと思っちゃった」と振り返る。2016年に第１夫人・えりさんと結婚していたたかさんは「幸せだったし、不足とかなかった」としたものの「これが増えたらもっと幸せかな」と“一夫多妻”という考えが浮上。その思いを打ち明けられた第１夫人・えりさんは、たかさんの考えを理解はしたものの“一夫多妻”には反対。そんな中、えりさんとの結婚から４年後の2020年、たかさんは友人主催のセミナーで現在の第２夫人・あやさんと出会うことに。あやさんから「婚活はやめたけど、子どもが欲しい」と聞いたたかさんは、ほぼ初対面で「俺の子どもを産んでみない？」と声をかけたと振り返る。当初、あやさんとは「付き合うだけ」とえりさんと約束していたはずが、あやさんの妊娠が発覚。たかさんの裏切りに第１夫人・えりさんは「ふざけるな！」と怒りが湧いたものの別れるべきか悩んだ末、一度相手（あやさん）と会うことに。あやさんが「水をかけられる覚悟で行きました」と振り返る、夫人２人が対峙した瞬間とは？今では「夫の愚痴を言い合えること」をメリットとして挙げる２人の夫人。良好な“一夫多妻家族”が成立するまでにどんな道を辿ってきたのか？衝撃の実態にスタジオMC陣も終始驚きの連発。
VTRを見届け、ゲストにタレント・さとう珠緒と、でんぱ組.inc・元メンバーの最上もがを迎えたスタジオでは、“結婚・家族”や“恋愛修羅場”をテーマにトークを展開。ニューヨーク・屋敷から「二股されたことは？」と質問されたさとうが「実は『第３夫人にならない？』って言われたことがある」と衝撃の過去を明かし、一同を驚愕させる場面も。相手の男性について、「１人は内縁の妻の外国人で子どもが２人いて、もう１人は京都にいて、子どもも１人いた」と語ったさとう。また「財産で揉めるのが嫌で籍は入れてないけど、『どう？３番目に』と言われた」と明かし、「酔っ払ってるから本気か分からないけど、『マンション買ってあげるから』って」と、驚きの“第３夫人勧誘エピソード”を打ち明けた。さらに、さらば青春の光・森田から「何歳がぐらいの時ですか？」と聞かれると、さとうは「最近、去年」と告白し、スタジオを騒然とさせた。
また、“恋愛修羅場”について、さとうは20代の頃の実体験を告白。「彼氏とベッドで一緒にいて、（突然）元カノが来た」と振り返り、「彼氏に『隠れろ』って言われて、ベッドの下に潜った」「30分ぐらい隠れてた」と、当時の状況を振り返ります。元カノにはバレなかったものの、「その彼女がタバコを吸う人で、タバコに口紅がついてて！」と感情たっぷりに語ったさとうに、森田は「昨日の事のように喋るやん」とツッコミ。
一方、現在４歳の娘を持つシングルマザーの最上は、“一夫多妻家族”のVTRを見届け「家族多い方がいいというのは分かります」と家族への憧れに触れる場面も。シングルマザーになった経緯について、「シンプルに振られた」と語った最上は、「私は子どもが欲しくて、子どもができたら結婚しようという話もしていた」「実際（子どもが）できたら、『やっぱ無理かも』と言われた」と、打ち明けます。当時の心境について、最上は「めちゃくちゃ病みました」と深い悩みに陥ったものの、「『協力するから頑張る？』『大丈夫だよ』って言ってくれた」と母の後押しがあり、シングルマザーの道を歩む決断をしたと語った。そこで、屋敷が「今後、結婚したいとは思わない？」と質問すると、最上は「家族はもう少し増やしたい」と率直な思いを吐露。「２人目願望はすごいある」と赤裸々に打ち明けた。
番組ではさらに、セクシー女優が本気で恋人探しをする恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」（通称：「ピュア恋」）第６弾がついに完結。職業への偏見に対する苦悩、過去の恋愛トラウマなどを抱えたセクシー女優たちは、本気の恋を掴むことができたのか？スタジオMC陣も大興奮の意外な恋の結末とは!? 本放送は現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中。
（C）AbemaTV, Inc.