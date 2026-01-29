久しぶりに実家へ帰ってきた飼い主さんを、「いらっしゃい」とお出迎えしてくれたコムギックスちゃん。再会を喜ぶ気持ちを全身全霊で表した大歓迎ぶりが、あまりにも愛おしすぎると評判になりました。

「こんなに歓迎されたら離れたくない」「連れて帰りたくなるね」と大きな反響を呼び、37万回以上再生されています。

【動画：久しぶりに『実家の犬』と再会したら→とんでもなく尊い『いらっしゃいのご挨拶』】

久々の帰宅に『いらっしゃいの挨拶』

今回ご紹介するのは、TikTokアカウント『komugixx』へ投稿された、柴犬の「コムギックスちゃん」の様子です。この日、久しぶりに実家へ帰ってきた投稿主さん。そこへコムギックスちゃんがやってきました。

投稿主さんの元へやってくると、コロンと寝転がってお腹を見せるコムギックスちゃん。撫でてもらうと目を細めて舌をペロペロしたり、しゃがんだ投稿主さんに飛びついたりと、嬉しくて堪らない様子が伝わってきます。

止まらない大歓迎ぶり

その後も投稿主さんから全く離れようとしないコムギックスちゃんは、股下に潜り込んだり、また寝転がって撫でてもらったりと、全身全霊で投稿主さんの存在を確認して甘えているようでした。

現在住んでいるところから実家が遠く、なかなか帰れなかったという投稿主さん。でも可愛い声で鳴きながら大歓迎してくれるコムギックスちゃんの様子を見て、早く帰ってこようと思ったのだそう。

普段のコムギックスちゃんは？

TikTokアカウント『komugixx』には、コムギックスちゃんがちょっとイライラしている様子や、不思議な体勢で眠っている様子など、投稿主さんが帰宅した時に見た普段のコムギックスちゃんの様子も公開されています。

「うちの犬を見せびらかしたいだけのアカです」とアカウントの紹介文にもある通り、コムギックスちゃんの可愛さと、コムギックスちゃんを大切に思う投稿主さんの気持ちが伝わってきて、とてもほっこり温かい気持ちになりました。

この投稿へは「これ以上の『嬉しい』って世の中にないと思う」「ずっと一緒にいてやってほしい」「愛しい無理」「これだけ喜んでくれたら泣いちゃう」「見てるこっちまで幸せになっちゃう」など、コムギックスちゃんの大喜びする姿に魅了された視聴者から多くのコメントと2万件以上のいいねが寄せられています。

TikTokアカウント『komugixx』には、投稿主さんが見せびらかしたくなるほど可愛いコムギックスちゃんの様子が公開されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugixx」さま

執筆：和雅

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。