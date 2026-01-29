セブンイレブンが「世界の山ちゃん」とコラボ商品　愛知・岐阜・三重限定販売、お店の味を再現！

コンビニチェーン『セブン-イレブン』で新しいフェアが始まる。2026年1月30日から売り出されるのは、名古屋発祥の居酒屋チェーン『世界の山ちゃん』とのコラボ商品全9品。どんなラインナップになっているのか。

名古屋発祥人気居酒屋の味を再現

セブン-イレブンは、『世界の山ちゃん』と初のコラボ商品を発売する。”地元愛まつり”という名前の通り、愛知県・岐阜県・三重県の店舗限定フェアとなっている。

「世界の山ちゃん×セブン-イレブン 地元愛まつり」

「本フェアでは、『世界の山ちゃん』の看板商品である『幻の手羽先』で使われる、辛さと風味が際立つ秘伝のスパイス『幻のコショウ』を使用したおむすびや惣菜、揚げものなど全9品を展開」（同社）

スパイシーさが特徴の「幻のコショウ」は創業者が考案したもの。今回、代表自ら監修に携わり、店舗の味を再現したという。

カップ麺やホットドッグ、揚げ鶏など手に取りやすい商品が多く、ファンはもちろん、お店を訪れたことのない人でも食べやすいラインナップだ。

「世界の山ちゃん×セブン-イレブン 地元愛まつり」商品ラインナップ

※商品の紹介文はニュースリリースより

※画像はイメージ

■世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏 253円（税込273.24円）

「セブン-レブンの人気商品『揚げ鶏』に、別添としてお渡しする『幻のコショウ』をかけることで、『幻の手羽先』をイメージさせる香りと辛味を自分流に楽しめます」

パリパリの皮が特長の「揚げ鶏」にスパイシーなコショウが合いそうだ。

世界の山ちゃん 幻のコショウ付き 揚げ鶏 253円（税込273.24円）

■焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り 260円（税込280.80円）

「ご飯、焼き鳥マヨネーズに、『幻のコショウ』マヨネーズを使用した食べ応えのあるおむすびです。ピリリと効いたコショウのアクセントが、やみつきになる味わいです」

焼鳥がたっぷり挟まっており、インパクト大の満足感のあるおにぎりだ。

焼き鳥おむすび 幻のコショウマヨネーズ入り 260円（税込280.80円）

■温玉唐揚げ丼 698円（税込753.84円）

「ジューシーな唐揚げに『幻のコショウ』を効かせ、温玉と組み合わせることで食べ進む一品です」

大きな唐揚げがどんっとのったボリューミーな丼ぶり。しっかりと食べ応えがありそう。

温玉唐揚げ丼 698円（税込753.84円）

■旨辛ジャーマンポテトドッグ 330円（税込356.40円）

「パリッとした食感の良いソーセージに、『世界の山ちゃん』の『幻のコショウ』を効かせたジャーマンポテトと、とろけるチーズをトッピング。香ばしく焼き上げた『旨辛』のドッグです」

ホットドッグの上にポテトとチーズがのった贅沢な一品。コショウのスパイシーさとソーセージが合いそうだ。

旨辛ジャーマンポテトドッグ 330円（税込356.40円）

■幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ（醤油味） 550円（税込594円）

「岐阜県の郷土料理『鶏ちゃん』をヒントに、にんにく香る和風醤油ダレで鶏肉と野菜をじっくり漬け込み、香ばしく焼き上げました。仕上げに『世界の山ちゃん』の『幻のコショウ』をプラス。パスタに絡む、やみつきの味わいです」

大ぶりな鶏肉がゴロゴロのっていて、ボリュームもばっちり。しっかり混ぜてタレを絡めて食べたい。

幻のコショウ香る鶏ちゃん風パスタ（醤油味） 550円（税込594円）

■振って食べる山キャベちゃん（幻のコショウ入り旨塩ドレッシング） 238円（税込257.04円）

「『世界の山ちゃん』の人気メニューを再現。『幻のコショウ』を使用した旨塩ドレッシングを振って食べていただく、おつまみにもなるサラダです」

居酒屋定番のおつまみ。ビールとの相性も良さそうだ。

振って食べる山キャベちゃん（幻のコショウ入り旨塩ドレッシング） 238円（税込257.04円）

■ねぎダク豚ガツ唐揚げ（にんにく辛味だれ） 328円（税込354.24円）

「コリコリ食感が特長の豚ガツ唐揚げに、にんにくが効いた辛味だれをかけ、たっぷりのねぎと食べていただく、おつまみにおすすめの一品です」

こちらもビールに合いそうなおつまみ。このサイズ感もうれしい。

ねぎダク豚ガツ唐揚げ（にんにく辛味だれ） 328円（税込354.24円）

■山ちゃんちくキュー（幻のコショウマヨネーズ） 298円（税込321.84円）

「『世界の山ちゃん』の人気メニューを再現。ちくわできゅうりを丸ごと包み込み、スパイシーな『幻のコショウ』を使用したマヨネーズで食べていただく商品です」

ちくわときゅうりにマヨネーズという定番の組み合わせに、「幻のコショウ」がマッチしそう。

■山ちゃんちくキュー（幻のコショウマヨネーズ） 298円（税込321.84円）

■世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン 236円（税込245.88円）

※2026年1月28日発売

※愛知県・岐阜県・三重県のほかに、関西・九州の店舗でも販売

「エースコック社との3社連携で誕生した、『幻の手羽先』の味をイメージしたカップラーメン。チキンの旨味が凝縮された甘辛い醤油スープに、別添の『幻のコショウ』をかけて仕上げる商品です」

他の商品よりも販売場所が多く、普段馴染みのない人も気軽に楽しめるだろう。幻のコショウが別添えされているのはうれしい。

世界の山ちゃん 幻のコショウ 醤油ラーメン 236円（税込245.88円）

販売期間：2026年1月30日〜

販売場所：愛知県、岐阜県、三重県のセブン-イレブン

※店舗によって価格が異なる場合あり

※税込価格は軽減税率適用の消費税8％で表記

※予定数の終了などによって店舗での商品の取り扱いがなくなる場合あり

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合あり

※商品に関する販売地域区分：https://www.sej.co.jp/products/area/

【画像】セブン-イレブンと「世界の山ちゃん」のコラボ商品一覧（10枚）