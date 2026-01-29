「巨大化が止まらない」生後11ヶ月の子犬とは思えない圧巻の成長ぶりにSNSが衝撃「これで子犬？」
子犬ながら、成人男性の身長と同じ程度まで成長した姿がXに投稿され、表示回数73万件超え、4万6000「いいね！」が付く話題となっている（27日午後4時時点）。
【写真】「でっかい！モコモコ!!」身長160センチ、ぐんぐん成長しているぼんぼんくん
飼い主の「山奥暮らしのシュシュ」さん（@chouchou_the_g）が「生後11ヶ月の子犬巨大化が止まらない」と驚いた様子で、コメントとともに1枚の写真を投稿。写真には、生後11ヶ月の子犬だという、グレートピレニーズのぼんぼんくん（オス）が写っていた。
9ヶ月前に投稿されたYouTubeの動画では、シュシュさんの娘（当時2歳）と同じ程度の身長だったぼんぼんくんだが、現在は驚異の成長ぶりを遂げて、身長160センチ、体重38キロと大きく成長している。
167センチだという飼い主と同じくらい大きく成長した子犬に、ユーザーからは「11年の犬じゃなくて、11か月なんですか？」「進撃の巨犬 生後11ヶ月」「このまま成長し続けて山小屋サイズになって欲しいです」「これで子犬？」「でっかい！モコモコ!!」「可愛さも巨大化」などのコメントが集まっていた。
