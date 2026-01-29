冬ボーナスだけで211万円！「査定が良かった」と喜ぶ年収1100万円の50代男性

冬のボーナスは一年の頑張りが数字として表れる。大幅な増額に喜ぶ人がいる一方で、会社の給与体系によってその「もらい方」や「額」には大きな差があるようだ。

埼玉県の50代男性（素材・化学・食品・医薬品技術職／年収1100万円）は、今年の冬ボーナスの結果に満足していることを明かした。

「昨年冬188万、今年冬211万。今年は査定が昨年より良かったため平均より0.4か月分多かった」

勤め先は年収に占めるボーナスの割合が多いといい、「平均夏2.8か月、冬3.2か月」というから、かなりの高水準だ。使い道については「NISAの成長投資枠を埋めたい」と、将来を見据えた堅実なマネープランを立てている。（文：湊真智人）

「ボーナスがない」代わりに基本給をアップ

一方で、ボーナスという仕組みそのものがない働き方をしている人もいる。千葉県の50代女性（施設の管理者／年収700万円）は、現在の状況をこう書いている。

「年俸制なので（ボーナスは）ありません」

女性が勤務する社会福祉法人は賃金体系を変更したという。そのため

「賞与はないけれど、月の基本給が高く、将来もらう年金にも反映されることがよいのかな？」

と、そのメリットを冷静に分析している。

確かに、会社の業績に左右されやすい賞与に一喜一憂するよりも、毎月の固定給が高い方が生活の基盤は安定するだろう。女性は

「ボーナスが高いのと、毎月の給与にならして支給になるのと、どちらがよいのでしょうか？」

と問いかけていた。

まとまった額を手にする高揚感か、日々の安定と将来への蓄えか。どちらが正解ということはないが、自分に合った報酬体系で納得感を持って働けることが、何より重要なのかもしれない。

