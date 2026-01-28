【レポート】佐久間宣行のコメントにDRAW♡MEメンバー感涙！「彼女たちの奇跡が叶う瞬間を目撃してほしい」

【画像】イベントの様子

1月28日、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』発のアイドルグループ・DRAW♡MEの一夜限りのステージとなる、『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』の記者会見が行われた。

■チケットは即完売

2月3日に神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホールにて開催される、このイベント。記者会見にはDRAW♡MEのメンバーである、森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむの6人。そして、総合プロデューサーの佐久間宣行が登壇。イベントにかける思いや見どころを語った。

DRAW♡MEは、同チャンネルに出演する森脇梨々夏が「1日限定でアイドルをやりたい」という夢を佐久間に語ったことをきっかけに結成されたアイドルグループ。

1月10日に公開された「素直でごめんね」のMVは2日間で100万回再生を突破し、1月28日現在で290万回再生を記録。DRAW♡MEの一夜限りのステージとなるこのイベントも、開催が発表されるやチケットは即完売。チケットを購入できなかったファンからの熱いリクエストにより、オンライン配信が決定するなど、高い注目を集めている。

この日の記者会見は、会場にDRAW♡MEのメンバーと一緒に登壇した佐久間が「始まる前、福留が、1社しか来てないでしょ？」って言ってたんですけど、結構いてくださったんでホッとしてます」と場を和ませて、トークセッションがスタート。

まずは「イベントを来週に控えてのいまの感想は？」という質問に、「昨日、リハーサルをやったんですけど。芸人さんとYouTubeに出てくださっている皆さんのシナジーが結構すごくて。笑えてエモくなれる、すごくいいイベントになるなと思っています」と自信満々に答えた佐久間。

■森脇梨々夏「まさか本当に夢が叶うとは思ってなかった」

続く、「イベントを開催すると初めて聞いたときの感想は？」という質問には、「まさか本当に夢が叶うとは思ってなかったので、驚きと楽しみでいっぱいです。あのときに佐久間さんにアイドルをやりたいって言えた自分に、今の私から本当に感謝を伝えたい」と答えた森脇が、「…なんか初めから感動みたいになっちゃったね（笑）」とメンバーの顔を見て照れ笑い。

「素直でごめんね」については、「レッスンやMVで印象に残っている出来事は？」と聞かれ、「私は唯一、歌もダンスも経験がなくて。レコーディングもガチガチでダンスもかなり足を引っ張っていたと思うんですけど。みんなが支え合って、楽曲やMVが完成して、反響もすごくいただいてるので。思い出に残る一曲になったなと思っています」としみじみ答える風吹に、メンバーが大きくうなずいた。

■二瓶有加「残ってる声帯を全部使って一生懸命煽るので、お客さんもその熱量で返してくれたら」

「リハーサルや制作期間を通して、メンバー同士の関係性に変化はありましたか？」の質問には、「「もうちょっとこうしたほうがいいよ」とか、結成当時は言えなかったことが全員で言えるようになったのが変わったところだなと思いました」と変化と成長について話した立野。さらに「あと今日、ずっと“立野さん”って呼んでたみりちゃむが、「沙紀ちゃん」って呼んでくれてうれしかったです」と関係性の変化について語ると、「私、後列（二瓶、立野、風吹）をずっとさん付けしちゃう」というみりちゃむの返答を聞いて、「ギャルは縦（社会）だからな」と佐久間が笑った。

「パシフィコ横浜で『素直でごめんね』を歌唱するとき会場のお客さんからどう盛り上げてほしいですか？」という質問には、「（森脇）梨々夏の歌い出しから始まるんですけど、Aメロにいくまでの間、ぜひ“オイ！ オイ！”っ言ってもらいたいのと、サビの“我らは令和の（♪フッフー！）”って合いの手を入れてほしい。あとダンスパートでガッツリ踊るところがあって、私たちも残ってる声帯を全部使って一生懸命煽るので、お客さんもその熱量で返してくれたらうれしいです」と二瓶が詳しく解説。

■佐久間宣行「一曲にこれだけ賭けるライブってあります!?」

その熱っぽい説明に「スゴくないッスか？ 一曲にこれだけ賭けるライブってあります!?」と佐久間がコメントした。

さらに「MVには芸人さんが出演する場面もありましたが、なにか会話はありましたか？」という質問に「ザ・マミィの酒井さんがよくボートレースを嗜まれてるので、いろんなお話を聞きました。お金の話をしてました」と福留が答えたり、それぞれの個性がよく見える回答で、明るく楽しく会見を進めた6人。

最後にそれぞれがイベントへの意気込みを語ると、「芸能の世界って難しいけど。彼女たちを見てて、頑張ってれば、誰かが見つけてくれて人生変わることもあるみたいなことを感じた。“まだ頑張れるんじゃないか”っていろんな人が思えるようなステージになるとうれしいなと思ってるんで。彼女たちの奇跡が叶う瞬間を目撃してほしいと思います」と佐久間が締めくくり、真剣な表情で聞いてたメンバーが涙を浮かべる感動のシーンもあった。

■福留光帆「良い意味でルールがない」

質疑応答では、「今後、この6人で叶えたい夢は？」と聞かれ、「1日で終わっちゃう寂しさがあって。今後って聞かれると、“プライベートでも仲良くしていく”っていうのが目標なんですけど」と森脇が寂しそうに語るも、一夜限りのルールを無視して「音楽番組に出たい！」と意欲を語った福留。

「他のグループにない魅力」を「良い意味でルールがない」（福留）と語るように、それぞれが自由にのびのびと発言して仲の良さを見せると、「これ、一夜限りではもったいないと思うんですが？」と聞く記者に「とにかくライブで1回観てから考えようと」と佐久間が答え、「一夜で終わらないってことですか？」と尋ねたみりちゃむ。「いや、今をやりすごすために言ってる」と答える佐久間に6人からブーイングが起きて、記者会見を終えた。

『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』ではDRAW♡MEの楽曲披露のみならず、配信や会見で明かされているように、錦鯉・渡辺隆やラランド・ニシダ、AMEMIYAといった、チャンネルに馴染みの深い人気お笑い芸人が出演する企画も予定されている。

■イベント情報

『NOBROCK FES 2026 ～夢を語ったら叶っちゃった夜～』

02/03（火）神奈川・パシフィコ横浜 国立大ホール

出演者：森脇梨々夏、立野沙紀、二瓶有加、福留光帆、風吹ケイ、みりちゃむ、ドラマチックレコード・新居歩美、AMEMIYA、錦鯉・渡辺隆、ラランド・ニシダ、佐久間宣行（総合プロデューサー）、and more…

