【義両親に…バラすな！】信じて疑わなかったケド…「妊娠はダレのもの！？」＜第9話＞#4コマ母道場
妊娠はとてもデリケートなもの。お腹の中の命に「絶対」はないと分かっているからこそ、妊娠を周囲に伝えるタイミングには慎重になりますよね。心拍が確認できてから、安定期に入ってから、それとも生まれてから……？ 考え方は人それぞれでしょう。今回は、そんな妊娠の告知をめぐって、夫婦の間に価値観のズレが生じてしまったお話です。
第9話 妊娠は私のもの？
【編集部コメント】
マユさんのご友人はビシッと言ってくれました。確かに妊娠は女性側に負担が大きいです。身体の自由はきかなくなるし、生活の制限も出てきて、精神的に不安になることも多いでしょう。妊娠を「自分の責任だ」と背負い込むママも多いのかもしれません。でも「妊娠は私のもの」と思いすぎると、パートナーの気持ちに疎くなってしまう可能性があります。そんなときこそ、「夫婦の赤ちゃん」であることをもう一度意識してみるといいのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
