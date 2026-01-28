½éºÎÍÑ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö±óÆ£Áª¼ê¤ÎÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¡×¡¡¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤Ø¡Ä¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤ÈÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Ä´°õ¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¸ø¼°»üÁ±ÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤ÈÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È´Û¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×Ä´°õ¼°¤¬1·î28Æü¤Ë¥Ð¥×¡¼¥ë¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡¦Àîºê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤¬¼è¤êÁÈ¤à¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖLeaders of Tomorrow¡×¤¬±Ñ¹ñÂç»È´Û¼çÆ³¡ÖMUSUBI¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡×¤Ë»Ò¤É¤â¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆºÎÂò¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ä´°õ¼°¤Ë¤ÏÃóÆü±Ñ¹ñÂç»È¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥à»á¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄCEO¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å»á¡¢Àîºê»ÔÄ¹¤ÎÊ¡ÅÄµªÉ§»á¡¢ÆüËÜºâÃÄ¥·¥Ë¥¢¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÇßÂ¼³ÙÂç»á¤¬½ÐÀÊ¡£¥í¥ó¥°¥Ü¥È¥à»á¤Ï¡Ö¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤¬ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ë¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë»Ô¤Ç·ÐºÑÅª¤Ëº¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤È¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ð¥×¡¼¥ëFCºâÃÄ¤ÏËèÇ¯±Ñ¹ñ¤Ç10Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆüËÜ¤Ë¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¤ÏÆüËÜºâÃÄ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡ÖLeaders of Tomorrow¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å»á¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÊ¿ÅùÀ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢³Ø½¬¡ÊLearning¡Ë¡¢·ò¹¯¡ÊHealth¡Ë¡¢¸ÛÍÑ²ÄÇ½À¡ÊEmployability¡Ë¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²Æ¤Þ¤Ç¤Ë8¡¢9000¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£ºòÇ¯¤Î7·î¤Ë¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿»þ¤â±óÆ£¹ÒÁª¼ê¤äÄ¹ÌîÉ÷²ÖÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤Î¤ªÎÏ¤â¤ª¼Ú¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢º£¸å¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÄÌ¤¸¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¡Êº¤Æñ¤ò¾è¤êÀÚ¤êÎÏ¡Ë¡¢¶¨Ä´À¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÀ¸¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¡ÈÌÀÆü¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡É¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF±óÆ£¹Ò¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤Î¥ê¡¼¥À¡¼ÃÂÀ¸¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡ÊÀÐÀî ÎË / Ryo Ishikawa¡Ë