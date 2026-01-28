4個入 2,160円

●JR東京駅・東京ギフトパレットで販売されるバレンタイン限定＆新作スイーツを厳選紹介。本命ギフトから個包装まで、ホワイトデーにも対応できる注目の逸品をまとめました。

まずご紹介するのは、『パティスリー銀座千疋屋』から登場した「銀座ショコラコレクション2026」。“果実と花が奏でるショコラ”をテーマにした新作コレクション。

林檎×カモミール、カシス×桜、洋梨×エルダーフラワー、ベリー×ローズの4フレーバーで構成され、それぞれ素材の個性とチョコレートの調和が楽しめます。見た目の美しさと、上品な余韻が魅力のアソートです。

●DATA

販売期間：2026年1月15日（木）～ ※なくなり次第販売終了

OIMO「OIMOショコラ」

10個入（5種・各2個）3,240円

生スイートポテト専門店『OIMO（オイモ）』の「OIMOショコラ」は、チョコレートのパリッとした食感のあとに、とろける生スイートポテトが広がるバレンタイン限定スイーツ。

ラムレーズン、プレーン、ベリー＆クリームチーズ、抹茶、カカオの5種類がセットになっており、食べ比べも楽しめます。自分用に選びやすい5個ボックス（1,780円）が用意されている点も嬉しいところです。

●DATA

販売期間：2026年1月19日（月）～3月15日（日）

バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー「エクアドルアソート2026」

4個入 1,987円

横浜発のチョコレート専門店『VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO（バニラビーンズ ザ ロースタリー トーキョー）』から、バレンタイン限定の「エクアドルアソート2026」が登場。

看板商品の「ショーコラ」をベースに、エクアドル産カカオの魅力を生かした4種のフレーバーを詰め合わせています。サクサクとしたクッキーと、生チョコレートの濃厚な味わいのバランスが楽しめる一品です。

●DATA

販売期間：2026年1月22日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第販売終了

ジェイ・ドゥ・セルクル「ローズクランチチョコVD」

1缶 2,484円

多彩な焼き菓子で知られる洋菓子店『J．DEUX CERCLE（ジェイ・ドゥ・セルクル）』の「ローズクランチチョコVD」は、フランス産チョコレートを使用したローズ型チョコレートを中心に、ラングドシャ入りのチョコクランチで周囲を彩った一缶です。

円形の缶を開けた瞬間に広がる華やかな香りと美しいビジュアルが印象的で、特別感のあるバレンタインギフトとして選びやすい仕上がりです。

●DATA

販売期間：2026年1月15日（木）～2月14日（土） ※なくなり次第販売終了