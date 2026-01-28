ロッテ「クーリッシュ」と「名代富士そば」コラボ かつ丼にアイストッピング「クーリッシュホイップかつ丼」、期間限定で販売
ロッテの“飲むアイス”「クーリッシュ」ブランドが12日、「クーリッシュ ホイップクリーム」を発売。同商品と、立ち食いそば・うどんチェーン店の「名代富士そば」がコラボ商品「クーリッシュホイップかつ丼」を発表した。2月1日から2月28日の期間、名代富士そば赤坂店、池袋店、五反田店にて、1日10食限定で販売する。
【画像】かつ丼の上に…完成した「クーリッシュホイップかつ丼」
玉子の中に「クーリッシュ ホイップクリーム」を混ぜ合わせて、かつをとじた今回特製の「かつ丼」に、さらに「クーリッシュ ホイップクリーム」をトッピングすることで完成する「かつ丼」。名代富士そばならではの出汁がしっかり効いた甘みのある「かつ丼」に「クーリッシュ ホイップクリーム」の甘さと冷たさがマッチし、まろやかでコクのある味わいが楽しめる。
■担当者コメント
●企画発起人（アイス研究家 シズリーナ荒井氏）
「かつ丼の玉子の白身、どう見てもアイスじゃないですか？」
2024年8月の『クーリッシュ冷やしたぬきそば』で一度タガが外れた私は、次に“何にクーリッシュをかけるか”を本気で考え、名代富士そばのかつ丼に辿り着きました。きっかけは完全に個人的な妄想です。玉子の白身に見立ててアイスを乗せたら完成形では？と試したのが、「クーリッシュ ホイップクリーム」。白いふわっとした甘い味わいが、甘辛いタレと熱々のかつ丼にとろけて想像以上の相性に。色・コク・背徳感すべてがかつ丼と相性ピッタリでした。常識的にはやらない。でも美味しさは別。これは“変態が本気で作った一杯”です。ぜひ覚悟して召し上がってみてください。
●「名代 富士そば」担当者（ダイタン商事 古谷 浩司氏）
2回目となる「名代富士そば」×「クーリッシュ」の異色の組み合わせですが、今回もインパクトのある楽しいコラボメニューとなりました。最初にご提案いただいたのは、通常の「かつ丼」に「クーリッシュ」をトッピングするメニューでしたが、かつをとじる玉子にも合うのでは！？と思い立ち、試してみましたところ、玉子に混ぜて加熱されたクーリッシュとのシナジーが、まだ見ぬ“かつ丼の向こう側！”を感じさせました。老若男女問わず、食していただけそうです。『クーリッシュホイップかつ丼』の奥深さが、「名代富士そば」が今まで取り込めていなかった新たな層にもアプローチできる可能性を感じています。ぜひ一度召し上がっていただけると嬉しいです。
●「クーリッシュ」担当者（ロッテ 渡辺 和哉氏）
妄想が現実になった「クーリッシュ ホイップクリーム」を多くの方に飲んでもらいたい！そんな気持ちが溢れ出て、たどり着いたのは「名代富士そば」さんの「かつ丼」でした…。シズリーナ荒井さんからアイデアをお話いただいた際は、半信半疑で「かつ丼」に「クーリッシュ ホイップクリーム」をトッピングしてみましたが、まさかの美味しさに衝撃が走りました。自信をもって美味しいとオススメできる一品です！飲むだけではない新たな「クーリッシュ」の可能性も引き出せたと確信しています！ぜひ、「クーリッシュホイップクリーム」を「かつ丼」と一緒に「食べる」、“食う”リッシュ！をお楽しみください！
