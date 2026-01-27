令和8年初場所は、新大関・安青錦が熱海富士との優勝決定戦を制し、20年ぶり9人目となる新大関優勝を果たしました。千秋楽を6人が優勝圏で迎える混戦の末の決着で、安青錦にとって春場所は優勝またはそれに準じる成績を残せば横綱昇進となる綱取り場所です。他方、初場所の懸賞は3,355本と東京開催場所で5場所連続過去最高を更新。企業の広告費や収益環境の改善を映し出しています。本稿では、初場所の優勝争いと懸賞動向を手がかりに、足元の企業マインドや景気局面との関係をエコノミストの宅森昭吉氏が分析します。

大関・安青錦が、平幕・熱海富士との優勝決定戦を制し、20年ぶり9人目の新大関での優勝。新大関の優勝時は景気後退局面にならず。

大相撲令和8年（2026年）初場所は3場所連続で優勝決定戦になりました。西大関・安青錦が西前頭4枚目・熱海富士を首投げで破り、12勝3敗で2場所連続2度目の優勝を決めました。新大関での優勝は20年ぶり9人目の快挙です。安青錦は次の春場所が綱取り場所になります。

なお、新大関が優勝した場所は、景気基準日付がある昭和26年6月以降でみて、景気局面が後退局面になったことはありません。

熱海富士が敗れたため、静岡県出身力士の初優勝はなりませんでした。ただし、熱海富士は春場所で小結に昇進し、戦後、静岡県勢初の三役になるものと思われます。

初場所は、14日目に優勝争いの単独首位に立っていた安青錦が横綱・大の里に敗れたため、11勝3敗の安青錦、熱海富士に加え、10勝4敗の大の里、霧島、阿炎、欧勝海の合計6人が優勝の可能性を残して千秋楽を迎えることに。3敗の2人がともに負けると、最大5人による優勝決定戦になる可能性があるという状況でしたが、3敗の安青錦、熱海富士がともに勝って2人による優勝決定戦になりました。

［図表1］新大関の優勝と景気局面 出所：各種資料

※戦後の景気基準日付は昭和26年6月から

※景気局面の〇は拡張局面、●は後退局面

初場所懸賞本数「3,355本」…15場所連続で前年同場所比増加

初場所で両国国技館開催の懸賞本数が5連続過去最高更新。企業の広告費、収益の好調さを裏付け。

初場所の懸賞本数は3,355本。これまで最高だった秋場所の懸賞本数2,926本を429本上回り、過去最高を更新しました。初めての3,000本台です。初場所・懸賞本数の前年同場所比は＋19.2％の2ケタの伸び率で、15場所連続増加となりました。初場所で両国国技館開催場所の懸賞本数が5連続で過去最高を更新し、企業の広告費、収益の好調さを裏付けました。

［図表2］最近の大相撲本場所懸賞本数推移 出所：日本相撲協会、各種報道

※過去最多（赤色）、令和8年初場所3,355本で史上最高更新。

※過去地方場所最多（オレンジ色）令和7年名古屋場所で2,196本と史上最高更新。

大相撲初場所の懸賞事前申込本数は3,469本、前年比＋17.4％で、過去最高だった25年秋場所の3,108本を361本上回っています。初場所で1日に掲出された最高本数は初日の258本でした。初日は休場力士がいませんでしたが、千秋楽では伯乃富士、錦富士が休場したこともあってか、1日に掲出された最高本数の更新はありませんでした。

［図表3］最近の大相撲本場所懸賞本数推移 出所：日本相撲協会、各種報道

※令和6年九州場所、事前申し込み1,767本、実績1,667本。令和7年九州場所、事前申し込み2,177本、実績2,041本、ともに九州場所過去最高。

※令和7年初場所、事前申し込み2,955本、実績2,815本。令和8年初場所、事前申し込み3,469本、実績3,355本、ともに過去最高。

懸賞最多は横綱・大の里の498本

初場所で一番多く懸賞を獲得したのは、横綱・大の里の498本でした。第2位は横綱・豊昇龍の413本で、第3位は優勝した大関・安青錦の251本でした。

［図表4］大相撲初場所懸賞獲得ベスト5 出所：日刊スポーツ

初場所で、ファン投票1位の森永賞も懸かり、最高の61本になったのは、4日目と14日目の横綱・大の里の2つの取組でした。

初場所千秋楽でファン投票1位の森永賞は熱海富士の欧勝海との取組で、18本の懸賞が懸かりました。安青錦の取組には千秋楽最多の59本が懸かりました。

［図表5］59本以上の懸賞がかけられた取組 出所：各種資料

※令和6年初14日目は当初結びの予定だった横綱照ノ富士対豊昇龍が、豊昇龍休場で照ノ富士不戦勝。その一部が実質的に結びの一番になったこの取組に回ったため。

宅森 昭吉（景気探検家・エコノミスト）

三井銀行で東京支店勤務後エコノミスト業務。さくら証券発足時にチーフエコノミスト。さくら投信投資顧問、三井住友アセットマネジメント、三井住友DSアセットマネジメントでもチーフエコノミスト。23年4月からフリー。景気探検家として活動。現在、ESPフォーキャスト調査委員会委員等。