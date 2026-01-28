¡Ú¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡Û½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¦¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡¡Ìòºî¤ê¤Ç¤ÎÇú¿©7.5kgÁý¤Ë¾Ð´é¡ÖÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡ºßµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ£·»æ¤Î±Ç²èÃ´Åöµ¼Ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÅìµþ±Ç²èµ¼Ô²ñ¤Ï£²£¸Æü¡¢Áª¹Í¤·¤¿¡ÖÂè£¶£¸²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¡×³Æ¾Þ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Î¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¿¹ÅÄ¤Ï»£±Æ¤Î¤¿¤á¡¢£±Æü£µ¿©¤ÎàÇú¿©á¤Ç£·¡¦£µ¥¥íÁýÎÌ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆùÂÎ²þÂ¤¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢¼Ú¶â¼è¤ê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ÆÅìµþ¤ËÆ¨¤²¤¿Êì¿Æ¡ÊËÌÀî·Ê»Ò¡Ë¤¬»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¤ÎÇä¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¡¢Ìë¤ÎÀ¤³¦¤ò¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡£¿¹ÅÄ¤ÏÊì¿Æ¤Î¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¬¡¼¥É¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²ÈÌò¤Ç¡¢¿´¤Ë¸ÉÆÈ¤òÊú¤¨¤ëÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡ÂÎ½Å¤ÏÈ¾Ç¯´Ö¤Ç£·¡¦£µ¥¥íÁý¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤Ø¤ÎÄñ¹³¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡ÖÈ¾Ç¯¤Ç¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤»¤ë¤«¤¬¿´ÇÛ¤À¤Ã¤¿¡£Ìò¤Ë¹ç¤¦ÂÎÉÕ¤¡¢´éÉÕ¤¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¡Ö³Ð¸ç¤¬²èÌÌ¤Ë½É¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£ÆùÂÎ²þÂ¤¤â¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤Éà¿§á¤È¤Ê¤Ã¤Æ²èÌÌ¤Ë±Ç¤ë¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢Ìò¤È»ä¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¡£¶ÚÆù¤â¤Ê¤¤¤·¥¬¥¿¥¤¤â¤è¤¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¤è¤¯¿®¤¸¤Æ¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¹¤´¤¤µ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤È¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡³ÊÆ®µ»·Ð¸³¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤È¥Ð¥ì¥¨¡£ºÇÄã¤Ç¤â½µ£³²ó¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤ß¡¢»Å»ö¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ï³ÊÆ®µ»¶µ¼¼¤ËÄÌ¤Ã¤ÆÆùÂÎ²þÂ¤¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¿©À¸³è¤Ïµí¥Ò¥ìÆù¤Î¥¹¥Æ¡¼¥Ãæ¿´¤ËÊÑ¤¨¤¿¡£
¡ÖÆù¤ÈÊÆ¤ò£±£µ£°¥°¥é¥à¤º¤Ä¡¢£±Æü£µ¿©¤¯¤é¤¤¡£¤«¤à¤«¤é¥¢¥´¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤Ë¤·¤¿¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÆùÂÎ²þÂ¤¤ÎÀ¸³è¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤È¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾éÃÌ¤Ý¤¯¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÁýÎÌ¤·¤¿´ü´Ö¤È¡¢½Ð±é¤·¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¡Ê£²£°£²£´Ç¯¡Ë¤Î»£±Æ´ü´Ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¹ÅÄ¤¬¹¥±é¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤Î¤Á¤ÎµÁ»Ð¡¦ÊÆÃ«²Ö¹¾¡Ê¤Î¤Á¤ËÃöÄÞ²Ö¹¾¡Ë¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²Ö¹¾¤¬ÂÀ¤Ã¤¿¤é²Ö¹¾¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´é¤ò¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤·¤Æ¤É¤¦¤Ë¤«ºÙ¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÄ´À°¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ½é¤Î²Ö¹¾¤è¤ê¡¢¡Ê¤¢¤È¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ë¾¯¤·¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¹ðÇò¡£¤¿¤À¡¢ºîÃæ¤Î°áÁõ¤ÏÃåÊª¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂÎ¤Ä¤¤ÎÊÑ²½¤¬¥Ï¥¿¤«¤é¸«¤Æ¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ë¤¯¤¯¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÌÀÆüµÞ¤Ë¤ª¼Çµï¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢µÞ¤ËÂç¤¤ÊÌò¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤ò°ì¸Ä°ì¸Ä¡¢¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ëÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡££²£·Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÄ«¥É¥é¡Ö½ä¤ë¥¹¥ï¥ó¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ï¡¢Èô¤Ó¤Ã¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£²·î£±£·Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¼õ¾Þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
ºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¹ñÊõ¡×¡ÊÍûÁêÆü´ÆÆÄ¡Ë
´ÆÆÄ¾Þ¡¡»³ÅÄÍÎ¼¡´ÆÆÄ¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¿¥¯¥·¡¼¡×
¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¡ºÊÉ×ÌÚÁï¡ÖÊõÅç¡×
¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¡¹À¥¤¹¤º¡Ö¤æ¤¤Æ¤«¤Ø¤é¤Ì¡×¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÖÊÒ»×¤¤À¤³¦¡×
½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡¡º´Æ£ÆóÏ¯¡ÖÇúÃÆ¡×
½õ±é½÷Í¥¾Þ¡¡¿¹ÅÄË¾ÃÒ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
¿·¿Í¾Þ¡¡½ÂÃ«Î¶ÂÀ¡Ö¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡×
³°¹ñºîÉÊ¾Þ¡¡¡Ö¶µ¹ÄÁªµó¡×