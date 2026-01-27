離婚伝説、日本武道館2days完売！2025年ツアーより「You Should Know Your Love」リキャップ映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

離婚伝説が、自身初となる日本武道館での単独公演『離婚伝説2026 ONEMAN LIVE』を9月10日・11日の2日間にわたって開催する。その公演が、両日ともにソールドアウトしたことを発表した。

■新曲「ステキッ！！」も話題沸騰中！

この武道館公演は、2025年11月1日にZepp Shinjuku(TOKYO)からスタートした全国ツアー初日に9月11日の1日開催として発表され、直後から会場キャパシティを大きく上回る申し込みが殺到。その反響を受けて11月30日ツアーファイナルのZepp DiverCity（TOKYO）公演にて、9月10日公演の追加開催が発表された。

今回の武道館2daysソールドアウトの解禁にあわせて、2025年に開催した『ONEMAN TOUR「You Should Know Your Love」』のリキャップ映像も公開。約7ヵ月後に迫る日本武道館公演への期待が、ますます高まる内容となっている。

また、新曲「ステキッ！！」は、全国フジテレビ系“ノイタミナ”枠TVアニメ『ハイスクール！奇面組』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。懐かしさと新しさが同居するシティポップのエッセンスをまとった、ナイトグルーヴィングな一曲として話題を集めている。

■リリース情報

2026.01.07 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ステキッ！！」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「ステキッ！！」

