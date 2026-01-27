Amazonでは、1月27日（火）から2月2日（月）23時59分まで「Amazon スマイルSALE」を開催。あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されるうえに、期間限定の「ポイントアップキャンペーン」も実施しています。

多くのPC周辺機器を展開するバッファローも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

バッファロー ラクレコ+ iPhone スマホ DVD 再生 CD 取り込み CDレコーダー 語学 学習 プレーヤー DVDプレーヤー パソコン不要 Wi-Fiモデル microSD対応 【 iOS ・ Android/iPad/Fireタブレット 対応 】 ホワイト RR-PW2-WH/N バッファロー \13,480 （2026/01/27 15:44時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

CD音源やDVDをスマホで再生できるレコーダーがお買い得

そのなかのひとつが、スマホやタブレットとつないで使う「ラクレコ+（RR-PW2-WH/N）」。専用アプリを利用して音楽CDの楽曲をiOS／Androidのスマホやタブレット、Fireタブレットに直接取り込めるうえに、専用アプリからDVDの再生もできるCDレコーダー兼DVDプレーヤーです。

本体にはmicroSDカードスロットを搭載しており、スマホに楽曲を取り込むと同時に、挿し込んだmicroSDカードに楽曲を保存することも可能。保存した楽曲は、アーティスト別に自動で「SDライブラリー」として管理され、ライブラリーからスマホやタブレットに転送もできます。

これにより、別の端末への取り込み時や、機種変更時の再取り込みの手間を省けるほか、スマホに取り込んだ楽曲のバックアップにもなります。

通常価格は14,980円（税込）のところ、セール期間は10％オフの13,480円（税込）です。推しのCD音源やライブDVDをスマホで楽しみたい、学習用の教材CDをスマホで再生しながら勉強したいといった人にピッタリなレコーダーなので、CDやDVDを扱う機会の多い人は注目してみてください。

推し活や学習が捗るレコーダーをAmazonでチェック！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post iPhoneで推しのCD音源を楽しめるレコーダーがAmazonでセール中！ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.