よかれと思って選んだ在宅介護が人生を崩壊させた――そんな残酷な現実に直面した渡辺さん（仮名・60歳）。高年収だった姉弟が介護のためにキャリアを失い、さらには父の認知症によって「資産凍結」の危機が迫るなど、優しさだけでは解決できない経済的損失の連鎖。本記事では、介護は「愛」ではなく「資金計画」で捉えるべきだという、その重要性が浮き彫りになった事例を紹介します。

「愛」という名の無謀な投資で家族は壊れた

「『お母さんが大好きだから、最期まで家で看てあげたい』。そんな私の浅はかな善意が、家族全員の人生を崩壊させました」

渡辺明美さん（仮名・60歳）は、54歳から始まった母親の在宅介護を、激しい後悔と共に振り返ります。

当時、明美さんは82歳の父、51歳の独身の弟と共に、実家で母を支えていました。母の介護状態は認知症を伴う「要介護5」で、夜通し大声を出したり排泄の失敗を繰り返したりと、一刻も目が離せない凄絶なものでした。

明美さんは大手企業の課長職として年収950万円を、弟もエンジニアとして年収800万円を稼いでいました。そこに父の厚生年金と約4,000万円の貯蓄。盤石な体制に見えますが、現実はこの資産を猛スピードで侵食していきました。

「家族で力を合わせれば乗り越えられる」と信じて結成された介護チームの内実はあまりに過酷なものでした。

まず、深夜の呼び出しと介護休暇の連用で心身を病んだ弟が、キャリアを捨てて退職。一家は年間800万円のキャッシュフローを喪失しました。また、明美さんも睡眠不足による度重なるミスで昇進の道を閉ざされ、将来の年金受給額を左右する報酬月額を下げる結果に。

「あんたたちは自分の生活ばかり優先して、私を捨てる気なの!?」

母にそう責められるたびに「もっと頑張らなければ……」と自分たちを追い込んだ結果、家族は共倒れになったのです。明美さんは極度のストレスから突発性難聴になり、キャリアを失った弟はうつ病を発症。

ついには、限界まで踏ん張っていた父も、三度目の転倒で搬送される事態に。病院のベッドで、父は震える声で明美さんにこう訴えました。

「もう、これ以上は無理だ。このままでは、お母さんと一緒に共倒れになってしまう……」

在宅で粘ったツケ…月30万円という冷徹な数字

父の悲痛な叫びを機に、6年に及んだ在宅介護は幕を閉じました。

ようやく母を老人ホームへ送る決断をした明美さん一家でしたが、そこで目にしたのは、在宅時代以上に冷徹な「お金の現実」でした。

要介護5の母が安心して過ごせる施設は、月額約30万円。母自身の年金だけでは到底足りず、88歳になった父が守り抜いてきた4,000万円の老後資金から、毎月20万円以上を補填し続けることになったのです。

母が施設に入って数ヵ月後、父に頼まれて通帳を記帳した明美さんは、印字された数字に凍りつきました。わずかな期間で、数百万円単位の貯金が削り取られるように消えていたからです。

「私たちの健康もキャリアも、すべてを犠牲にして必死に6年間頑張ってきた。でも、結局残ったのは、ボロボロになった家族の姿と、いずれ底をつく貯金だけ……」

「もっと早く施設に預ける決断ができていれば、弟が有望なキャリアを捨てることも、自身が難聴になることも、父が倒れることもなかった」明美さんは、自分たちが“家での介護”にこだわった数年間がいかに無駄だったかを痛感しています。

「介護は『愛』だけで解決しようとしてはいけない。残酷なまでの『資金計画』が必要だったのだと、そのとき初めて思い知らされました。善意で無理を重ねた結果、家族全員の資産と未来を食いつぶすことになったのです」

「もう、お金は出さない」連鎖する介護の影

母親の施設入居でようやく一息つけるかと思った矢先、さらなる試練が明美さんを襲いました。6年間にわたる壮絶な老老介護で心身を削りきった88歳の父に、急激な認知症の症状が出始めたのです。

明美さんは、父の物忘れが激しくなるたびに、必死にこう訴えました。

「お父さん、お願いだから一度病院に行って。今のうちに診察を受けて、書類を揃えておかないと、お父さんの口座からお母さんの施設代が出せなくなっちゃうのよ！ 私たちにはもう、1円も余裕がないの！」

明美さんが焦るのには理由がありました。父の意思がはっきりしているうちに診断を受け、家族信託や代理人の手続きを済ませなければ、父の口座は「凍結」されます。そうなれば、残された3,000万円以上の資産はロックされ、母の入居費を払う術が完全になくなってしまうのです。

しかし、かつて一家の大黒柱として厳格だった父は、自分の衰えを認められません。

「俺を認知症扱いするのか！ 病院なんて絶対に行かん！ 勝手なことをいうな！」

怒鳴り散らして受診を拒む父。協力が得られないまま、資産凍結のタイムリミットだけが刻一刻と迫っています。

そしてその隣には、57歳になった今も再就職の道が閉ざされ、うつ病に苦しむ弟の姿。60歳になった明美さんの肩には、母の施設代、父の介護、そして弟の生活までが重くのしかかります。

「在宅で無理をした6年間が、人生で一番のロスでした。あのとき、もっと早く“お金で解決する勇気”を持ち、父が健康なうちに資産を守る対策をしておけば、こんな絶望的な状況にはならなかった。善意は、ときとして残酷な結末を招くのだと、身を持って知りました」

在宅介護が抱える深刻な課題

明美さんの事例は、決して特殊な悲劇ではありません。現在の日本において、在宅介護が抱える構造的なリスクは、公的なデータからも浮かび上がっています。

厚生労働省の「2022（令和4）年 国民生活基礎調査」によれば、同居する家族が主な介護者となっている世帯のうち、介護時間が「ほとんど終日」である割合は全体平均で19.0％にのぼります。特に、身体介助の負担が重くなる「要介護3」の世帯では31.9％、つまり約3世帯に1世帯が24時間休まる暇のない過酷な状況にあることが、国の統計からも裏付けられています。

明美さんの事例のように、限界まで在宅介護を続けた結果、介護者側が病気を発症することは、単なる疲労を超えた「世帯全体の労働力と資産の喪失」に直結する深刻な課題といえます。

また、金融庁の金融審議会（2024年）による提言などによると、認知症高齢者が保有する金融資産は増加を続けており、本人の意思確認ができなくなることによる「資産凍結」のリスクを回避するための、金融機関への「代理人指名」や「家族信託」の活用が急務であるという実態があります。

父のように受診を拒否し、「要介護認定」の手続きを怠ることは危険です。いざ介護費用が必要になった際に親の預金が引き出せず、結果として子供世代が自分たちの老後資金を切り崩して立替を余儀なくされる「共倒れ」のリスクを最大化させている点は、多死社会における致命的な課題といえるでしょう。



［参考資料］

厚生労働省「2022（令和4）年 国民生活基礎調査」

金融庁「金融審議会 資産運用に関するタスクフォース報告書（2024年）」