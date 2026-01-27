ボクシングの帝拳プロモーションは27日、トリプル世界戦を含む興行「U-NEXT BOXING 5」を3月15日に横浜BUNTAIで開催すると発表した。

東洋太平洋フライ級王者でWBO世界同級11位の飯村樹輝弥（28＝角海老宝石、9勝2KO1敗）は、WBO同級王者アンソニー・オラスクアガ（27＝米国、帝拳、11勝8KO1敗）に挑戦する。昨年12月17日にオラスクアガへの挑戦が内定していたが、肋骨を骨折してキャンセルしており、待望の世界初挑戦となる。オラスクアガは同日に“代役挑戦者”の桑原拓（大橋）に4回TKO勝ちし、4度目の防衛に成功していた。

都内のホテルで会見した飯村は「昨年12月にやるべきだった試合がなくなって、またすぐにこのようなチャンスをいただけたことを非常にうれしく思いますし、感謝いたします」とあいさつし、ケガは「もう完璧に治って、今は良い練習ができている」と万全を強調した。オラスクアガを「（やっぱりパンチはあるし、京口（絋人）選手の試合では判定で勝ちきるうまさもあって、幅がある」と評し、「練習の段階から1つ1つ、一日一日を大切にやって、万全に整えて臨むだけ。挑戦者なんでアタックしていくだけ」と決意表明。元WBA世界ライト級王者の小堀佑介・角海老宝石ジム会長は「角海老魂でいってくれると思う」と期待を寄せた。

一方、オラスクアガは会見にリモート出席。短い試合間隔にも「常にシェイプを整えて、練習も続けているので、いつでも試合ができる状態になっています。また日本で試合ができることにワクワクしています」と現状を説明した。飯村については「何試合か見たが、テクニックが素晴らしく、軸足をしっかりと使ってくる、カウンターの上手なエキサイティングな試合をする選手だと思う」と印象を述べ、「対戦相手に自分のスキルがどのように有効なのか使っていきたいし、より強く賢い試合ができるようにディフェンスも強化しているので、併用できるような展開になるといい。これからも強く、チャンピオンであり続けるという思いを強く持っている」と語った。