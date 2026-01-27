お笑いコンビ「とんねるず」の木梨憲武（63）が27日、自身のインスタグラムを更新。ライブ公演を匂わせる投稿内容が反響を呼んでいる。

木梨は「とんねるず方面！ワンフー&世代のみな様にちゃんのりからお知らせ！！」と書き出し、「とんねるずの大きい方から小さい方にメール入りました！！『来年、最後の？ライブやるんでスケジュールよろしく！！』と」と、相方・石橋貴明から連絡があったことを明かした。

そして「オっトっトっトっ！！武道館からの…ラスト？ライブだ〜！！」と大興奮。「いつだ！どこだ、それはオイオイ〜〜！！！チケットヤバいか？国立なら大丈夫か！」と想像しながら、「体調いいな！？ナオッタゼ〜！！」と石橋の様子に安心したようで、若い頃の写真やメモ書きを添えて伝えた。

また時期や出演者については「…今年か？来年か？東京ドーム？国立競技場？嵐と一緒にライブ？藤井風くんとワールドツアー？野猿？矢島？ジョージ山本&憲三郎？リトルキッス？関東裸会？SEIKO&Crazy.T？あじさい？フミヤ&ヒロミ曲？所さん？宇崎さん？光石研？レオン？田中あいみ？山西？青山新？セットリスト俺？」と匂わせたが、「本当の情報解禁、リーダー石橋から！！」と伝えた。

この投稿にフォロワーからは「やったぜベイビー！」「ありがとう貴さん！」「来年！？ヤバい！タカさーーーーん」「待ってました」「貴さんからのメッセージ泣いちゃうよ〜。とんねるずライブ絶対行く！」「楽しみにしてます」などの声が集まった。