2日目の朝、花くじで赤い花を引き当てたみせらが特別な朝デートに誘った相手は、初日から一途に想いを寄せているゆうた。雪が降り積もる広大な自然の中、そり遊びや雪だるま作りで距離を縮め、みせらは特技で気持ちを伝える大胆なアプローチを行った。

毎週月曜日よる9時から放送中のABEMA『今日、好きになりました。』(通称『今日好き』)。26日はテグ編第3話が放送。



『今日好き』とは、運命の恋を見つける、恋と青春の修学旅行をテーマとした恋愛番組。ルールは2泊3日の旅を繰り返し、最終日に告白。そこでカップルになったら終了、なれなかったら次の旅を続けるかどうか選べる、というもの。恋愛見届け人は井上裕介（NON STYLE）、中川大輔、かす、大友花恋。

今回参加するのはこのメンバー！

・女子メンバー

【新規】

りな（森元莉那、高2／大阪府）

みせら（久保田海音、高1／埼玉県）

【継続】

ひなた（田中陽菜、高2／静岡県、「卒業編2025 inソウル」「ニュージーランド編」からの継続）

もか（代田萌花、高1／広島県、「ニュージーランド編」「マクタン編」からの継続）

あやか（伊藤彩華、高2／神奈川県、「チュンチョン編」からの継続）

・男子メンバー

【新規】

けんせい（小島健生、高3／福島県）

ゆうた（西小路侑汰、高2／栃木県）

りお（酒井理央、高2／東京都）

【継続】

るい（倉田琉偉、高3／長野県、「ハロン編」「夏休み編2025」からの継続）

りくと（森本陸斗、高1／埼玉県、「チュンチョン編」「チェンマイ編」からの継続）

スタイル抜群ギャル・みせら、大人っぽいデートファッションで朝デートへ

女子の花くじで赤い花を引いたのは、みせらとりなだった。みせらは迷わず、一途に想いを寄せる相手・ゆうたを特別な朝デートに誘った。

みせらはファーコートを羽織り、スタイルの良さが際立つ大人っぽいデートファッションで登場。マフラーを巻いた冬コーデのゆうたは雪景色にテンションを上げつつ、雪で足を滑らせたみせらを、とっさに支える場面も。ゆうたは「大丈夫？」「ゆっくりゆっくり」と自然にみせらに寄り添い、2人の距離は近づいていく。

雪滑りを楽しむため、大きなそりを持って坂道へ向かった2人。ゆうたは「持つよ」とみせらのソリを受け取り、さらに雪の中の坂道ではみせらの手を取りながら進むなど、紳士的な気遣いを欠かさない。

ソリに乗って一緒に滑り出すと、「超楽しい！」「マジで楽しい！」と、2人の笑顔が弾け、もう1度滑ろうとしたタイミングで、ゆうたは「手繋いでいく？」と思い切った一言を放った。互いに照れつつも2人は恋人繋ぎでそりに乗り、さらにみせらの提案で小さな雪だるまを作ると、完成した小さな雪だるまと一緒に写真を撮るなど、2人は特別な時間を堪能した。

「めっちゃ好きなタイプ」ゆうたが明かした本音

雪遊びを終えた2人は、そりに座ったままトークを開始。「どう？」とみせらが心境を尋ねると、ゆうたは、昨日の時点ではひなたへの気持ちが大きかったことを明かしつつ、「今こうやって遊んでて、めっちゃノリいいじゃん。しかもめっちゃ好きなタイプなのね」「気持ちが今揺らいでる」と正直に語る。その言葉を聞いたみせらは、笑顔で「まじで!?」と喜び、「ゆうたくんと喋ったりしてる時が一番素出せるし楽しいから、もっと頑張る！」と意気込む。

ゆうたの心のうちを確認し、プッシュしたいみせらは自分の特技は手話だと明かし、「手話でやるから、何言ってたか当てて」とゆうたに手話を披露した。みせらがヒントを出すも頭を悩ませるゆうたに、みせらは「正解は、『ゆうたくんが好き』」と説明。直球アピールにはにかむゆうただが、みせらは「1日目からゆうたくんだから、ずっと」「まじでゆうたくんだけ。好きだから考えてほしい」と猛アピールを続けた。

熱烈アプローチを受けたゆうたは、今はひなたとみせらで気持ちが同じ程度であることを伝えたうえで、「結構揺れてる感じだから、決められたらなって思います」とみせらのこともきちんと考えることを示唆し、特別デートを終えた。