100円で“ライス食べ放題” シェアする客急増でラーメン店が悲鳴…「本当に辞めて」店主のSNS投稿が540万回超閲覧で事態鎮静化
100円でライスが食べ放題の家系ラーメン店で、店主が頭を悩ませる問題が発生した。
1人分の食べ放題ライスを、複数人でシェアする客が急増したのだ。
店主「ドリンクバーシェアみたいな」
濃厚な豚骨しょうゆベースのスープと中太ストレート麺の「家系ラーメン」がウリの横浜市にあるラーメン店。
店員：
ライスお待たせしました。
「家系ラーメン」に欠かせないライスが、この店では100円で食べ放題。
客：
この物価高の時代に、なかなかないのでありがたい。（卓上の）ニンニクとマヨネーズの相性がよくて、何杯でも（ご飯）おかわりできそう。
ところが、この破格のライス食べ放題をめぐり、困った事態が発生した。
家系ラーメン「いんなみ家」Xより：
「ライス食べ放題のシェアは本当にお辞めください」
「一口ならいいでしょ。ダメです。私にも家族がいます」
年末年始あたりから、1人分の食べ放題ライスを複数人でシェアする親子連れやカップルが急増。
家系ラーメン「いんなみ家」印南裕司店主：
複数名で来店されて1名分だけ（食券を）買って、おかわりをして、2名様分（別の人が）食べてしまう。簡単に言うと“ドリンクバーシェア”みたいな。
SNSに悲痛の叫びを投稿
2025年、念願のラーメン店をオープンさせた印南さん。
お客さんのためにと、物価高でもライス食べ放題を貫いてきた。
家系ラーメン「いんなみ家」印南裕司店主：
いま米も高いので、それやられちゃうと厳しいですね。利益が出なくなってしまいますね。
しかし、“食べ放題シェア”が続くと食べ放題を廃止せざるを得なくなるといい、SNSで悲痛の叫びを投稿した。
この投稿に閲覧数が540万回を超えるなど大きな反響を呼び、ネット上では…。
「客のモラルに委ねないルールを作った方がいい」
「食べ放題自体を考え直したほうがいいかも」
…などといった声が相次いだ。
こうした反響に、店主の印南さんは…。
家系ラーメン「いんなみ家」印南裕司店主：
今、“ラーメン1000円”の時代といわれているので、「手軽に安く、おなかいっぱい」にというのは当初オープンした時の気持ちなので。そこはあまり信念を曲げたくない。
投稿により、ライスのシェアはなくなったという。
再び「シェア行為」が起きないよう、26日から店内に注意喚起の貼り紙をして対策を講じている。
（「イット！」 1月26日放送より）