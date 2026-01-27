【シルクロードＳ】ロードフォアエースが本格化 前走“善戦マン”脱却の快勝劇 得意舞台にも手応え 友道師「いい条件」
「シルクロードＳ・Ｇ３」（２月１日、京都）
ＡＪＣＣをショウヘイで制した友道厩舎が、今週はスプリント重賞に精鋭を送り出す。今回が２度目の重賞挑戦となるロードフォアエース。ＯＰ昇格後は３戦連続２着など勝ち切れないでいたが、前走のラピスラズリＳはこれまでのうっぷんを晴らすかのような３馬身差の快勝劇。過去最高の馬体重（５５４キロ）も更新し、ここにきて本格化の気配を漂わせている。
友道師は「前走はチークの効果があったし、ジョッキーもうまく乗ってくれた。それにしても鮮やかだったね」と善戦マンを脱却する勝ちっぷりに目を細める。重賞に初挑戦した昨夏の北九州記念では９着と壁にはね返されたが、「あの時は暑さもこたえていた。当時と比べたら体つきもスプリンターらしくなってきているから」と逆襲に力を込める。
中間の動きも上々だ。２１日の１週前追い切りでは、栗東ＣＷの３頭併せで６Ｆ７９秒７−３６秒４−１１秒３の好時計。ダイナミックなフットワークで好調ぶりを伝えた。トレーナーも「２週続けていい動きをしている」と仕上がりには納得の表情だ。今回の舞台は２戦２勝と好相性の京都芝千二。「先行力があるし、荒れた馬場も問題ない。いい条件」と改めて重賞への手応えをにじませる。
年明け早々にＪＲＡ重賞７９勝目を挙げ、現役調教師で最長となる１６年連続重賞勝利を達成した指揮官だが、スプリント重賞は過去９回挑戦して１７年函館２歳Ｓの４着（デルマキセキ）が最高着順。西の名門で異彩を放つロードカナロア産駒が、トップステーブルに新たな勲章を届けてみせる。