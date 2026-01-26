日本記者クラブ主催の「党首討論」が２６日、都内で行われた。自民・高市早苗、維新・藤田文武、中道・野田佳彦、国民・玉木雄一郎、参政・神谷宗幣、共産・田村智子、れいわ・大石晃子の７党首が出席した。

冒頭、司会者から発言の制限時間厳守が伝えられてスタートしたが、最初の「各党首主張」を順番に述べる１巡目から、れいわ・大石晃子共同代表が「わたし今日、涙で目が腫れちゃってるんですよね」と切り出し、制限時間１分を超えて発言続行。司会者に制止されたが「私の質問時間、もういいので、時間下さい、言わしてください」と強行し、結局、司会者に「ルールを守ってください」と４回注意されて、ようやく止めた。発言時間は２分１０秒だった。

その後、各党首が順番に相手を指名して質問を行う「党首どうしの討論」が始まると、大石氏は「私の質問時間、もういい」と返上するとしていたが、高市首相を指名して質問を開始した。

衆院解散、米国関係などの批判を行い、長い質問が演説に。司会者が「大石さん、まとめてください」と注意したが、消費税廃止の話もはじめ、司会者が再び「大石さん、まとめてください」と注意した。

また野田代表を指名しての質問でも、高市政権の批判を行うなど、また長い質問。司会者が「大石さん、まとめてください」と注意した。

ネットでは「『質問時間はいらない』と言って演説していたのに、結局普通に質問時間をもらってまたオーバー」「持ち時間ガン無視」「あまりにも酷い」「あれヤバいだろ」「大丈夫か？」「話長い」「支離滅裂で心配になるレベル」「時間泥棒」「壊れてる」「自己中心的な演説はやめてください」「司会者無視して暴走」と厳しい声が向けられ、荒れ模様となっている。